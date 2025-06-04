虐童刑度修得比殺人罪高合理？ 莊瑞雄疑惑且指和兩公約「相拍電」

「虐待兒童」是否該處以死刑或無期徒刑？今在立法院司法及法制委員會中成為焦點，民進黨立委莊瑞雄指回應民意很重要，但立法不能民粹，罪刑法定主義規範法官不能濫判，如果沒有此構成要件，「我才害怕咧」。

現行刑法第271條規定「殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。」而國民黨版本則是將「虐童致死」刑度提高為僅剩死刑或無期徒刑兩種選項。

莊瑞雄認為凌虐致死非常可惡，但凌虐致死要判死刑或無期徒刑，會顛覆法學思潮，殺人罪目前是侵害個人法益最高的犯罪，可處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑，凌虐致死卻修法要比殺人更重？

莊瑞雄認為法定刑度若凌駕殺人罪，恐對刑法整個體系造成衝擊，有違刑罰體系中應有的罪刑衡平原則，也容易造成整體刑度失衡。也就是即便沒有特別加重的規範，仍能按殺人罪論處。

司法院副秘書長王梅英表示，凌虐致死之所以不構成殺人，是因一開始不是殺人犯意，可能只是去「捏」。

馬英九任職總統時期簽署兩公約，2009年起我國已將公民與政治權利國際公約內國法化，依公政公約第36號一般性意見第34點「締約國不得在批准公約時或其後任何時候，將沒有死刑的罪刑轉變為死刑」，莊瑞雄質疑若修法增加死刑，豈不是「相拍電（台語）」？

莊說，虐童致死不管是任何政黨都覺得可惡，但要怎麼訂定刑責才是問題。今天一個人喪命，誰讓他喪命？若是14歲以下的人殺人，連刑罰都沒有，但死掉的人難道不可憐？但怎麼彌補被害家屬？

莊再舉例，如果碰到80歲以上殺人，刑法設計又「必減刑」，死亡有很多原因，殺人行為也有很多態樣，他支持強化保護兒童、杜絕虐童，但刑法不該成為社會情緒的出口。

他認為虐童的態樣很多，有的是虐待，有的是虐成輕傷、重傷或死亡結果，假使是保母為之，法官認為保母看到被照顧者要死掉了卻不救孩童，與殺人未必故意相同，可判死刑，但創造一個比殺人罪還更高的帝王條款要三思。

莊認為虐童不是政治題目，各政黨不需要互相吐口水。