詐團軍師黑吃黑A巨款 被人丟包醫院急診離奇死亡 北檢今起訴李嫌7人

黃姓男子疑當「詐團房貸軍師」，負責被害人辦理房子抵押貸款時，竟「黑吃黑」A走845萬元，還提醒被害人小心受騙，詐團得知後氣炸，竹聯幫仁堂明仁會李姓成員帶小弟約出黃男痛打一頓，搶走400萬元金飾及百萬元現金，台北地檢署今偵結，依強盜等罪嫌起訴李男等7人，黃男則在今年4月被人丟包在醫院急診室離奇死亡，不起訴處分。

今年4月死亡的黃男，原本從事土方事業，因土地貸款熟識房屋不動產貸款抵押事務，且透過人脈仲介需求者向金主貸款，並抽取一定佣金，黃男平時生活闊綽，配帶金項鍊、戒指展現財力，出入還有司機接送。

起訴指出，明仁會李男透過黃男的簡姓朋友邀約黃男到北市中山區酒店，並給予簡男75萬元紅包，李男和小弟去年7月11日在酒店包廂「清理門戶」痛毆背叛詐團的黃男，搶走黃男身上16兩金項鍊、黃金戒指等約400百萬元金飾，又將黃男帶往飯店取走150萬元現金。

檢方查出，黃男合作的詐團機房在境外，機房人員透過line通訊軟體，假扮小鮮肉整天向周姓女子噓寒問暖，另佯裝年輕辣妹勾引李姓男子，2名被害人遭感情詐騙，沒和網友見過面，卻誤信可投資虛擬貨幣泰達幣致富，依指令下載相關詐團設置的虛擬貨幣投資APP，儲值投入鉅額資金。

檢方追查，詐團得手並沒善罷甘休，再要求2名被害人設定房屋抵押，向金主貸款、還介紹代書幫忙完事，並由黃男當「詐團房貸軍師」與被害人接觸指導辦理貸款，黃男則向被害人說「虛擬貨幣是詐騙！」並用話術詐被害人可幫忙將貸款1千萬變成2千萬，還可以辦理二胎房貸，分別向周女收取345萬、收李男500萬元，2名被害人直接問line中的假老婆此事，讓詐團發現黃男背叛，派人上門強盜黃男財物；被害人因貸款、虛擬貨幣受騙各800萬、2千萬元。