陽光生醫違法仲介赴美求子 股東自首檢舉以人工生殖法起訴

陽光生醫顧問公司涉違法仲介夫妻、同志伴侶赴美國陽光成子國際助孕中心捐精、捐卵、代孕求子，不料，陳姓股東不滿經營理念不同，且未遭登記股權無法分紅，與負責人王男撕破臉後，日前自首檢舉違法。台北地檢署給予陳男緩起訴處分支付公庫6萬元，王男、黃姓股東則依人工生殖法等起訴。

檢方追查，陳姓股東原本在大陸從事人工生殖代孕業務，2023年間與王男合作，回台成立陽光生醫公司，介紹台灣人前往美國陽光成子國際助孕中心捐精、捐卵，且安排在台灣完成一系列檢查後赴美國求子，該公司從2023年至2024年間至少仲介10組客戶。

陳姓股東自覺與王男的經營理念不合，且發現王男涉侵占公司獲利的美金4萬餘元，約新台幣120餘萬元，且自己也未分配到應得的股權，憤而自首檢舉公司違法介紹國人前往美國求子。