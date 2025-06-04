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中士以「站立射擊姿勢」上膛恐嚇長官 他遭停役…再掏105萬和解
陸軍關渡地區指揮部一名魏姓中士，不滿個人畫具遭毀損，去年5月持T91步槍，以站立射擊姿勢恐嚇林姓士官長，被依陸海空軍刑法恐嚇長官罪起訴。士林地院今天開準備庭，魏的辯護律師在庭上強調，已用105萬元和解，盼法官從輕量刑，並給予緩刑。
起訴指出，魏姓中士班長自2020年5月18日在該單位服役，去年4月15日擔任寢室值星官的林姓士官長認定他內務凌亂，4月20日指示楊姓少尉排長把魏男的寢室內的物品打包到他處。
魏男去年5月3日返回營區，發現他寶貴的個人用畫具斷裂、損壞，怒氣大發，當天晚上8點多，以保養槍枝為由，向衛哨副哨蔡姓士兵拿取T91步槍1枝及內含實彈的彈匣2個。
魏男取槍後，直接殺去找林姓士官長，正巧2人在庫房走廊相遇，魏男當場退出空包彈、實彈上膛，以站立射擊姿勢，槍口瞄準林姓士官長上半身，大聲質問「我的東西怎麼壞的？」所幸楊姓少尉排長等人全程目擊，趕緊勸說「壞掉的我買給你」，魏男情緒才慢慢平復，最終放棄對峙，卸下槍枝。
案經憲兵指揮部士林憲兵隊調查後移送法辦。士林地檢署偵結，以陸海空軍刑法恐嚇長官罪起訴。
士林地院今天開準備庭，魏男在父母陪同下坦承犯行，稱因涉及刑事案件，已被暫時停止現役，目前正接受就業訓練，未來無意返營，辯護律師也在庭上強調，已以105萬元達成和解，受恐嚇的林姓士官長也表示願意給予緩刑。
法官表示，此案情節重大，依法可處1年至7年有期徒刑，若緩刑，還須附加條件，當庭詢問魏男「若命你提供120小時勞動服務並接受保護管束，能否接受？」魏男連忙點頭稱「可以」。全案定於6月25日宣判。
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