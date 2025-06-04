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我違規了嗎？ 交通違規照片好模糊 屏警局推查詢系統

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

常有民眾接到交通罰單時，覺得違規照片尺寸小、畫質不佳，懷疑警方是否有搞錯。為了提升交通執法透明度，屏東縣警察局交通警察隊即日推出「交通違規照片查詢」系統，提供民眾線上查閱違規採證照片，強化民眾對執法公正性的信任與理解。

民眾可透過警察局及交通隊官方網站，進入便民服務專區查詢違規照片，僅需輸入「車牌號碼」、「舉發單編號」及「驗證碼」等，即可即時查閱清晰照片，無須臨櫃辦理。

另為了方便查詢，交通罰單上也有QR Code，民眾可直接以手機掃描跳轉至查詢頁面，輸入驗證碼後即可立即查看違規相片。交通隊表示，系統除了簡化查詢流程，提升便捷性，也採用資訊安全與隱私保護設計，確保查詢過程安全可靠。

過去曾有民眾因無法清楚辨識違規相片而對舉發產生質疑，甚至提出申訴，新系統的上線不僅讓民眾可第一時間掌握違規事實，如對舉發內容有異議，也可即時提出釐清與申復，減少行政訴願資源耗費。

屏東縣警察局交通警察隊即日推出「交通違規照片查詢」系統，提供民眾線上查閱違規採證照片。圖／警方提供
屏東縣警察局交通警察隊即日推出「交通違規照片查詢」系統，提供民眾線上查閱違規採證照片。圖／警方提供
屏東縣警察局交通警察隊即日推出「交通違規照片查詢」系統，提供民眾線上查閱違規採證照片。圖／警方提供
屏東縣警察局交通警察隊即日推出「交通違規照片查詢」系統，提供民眾線上查閱違規採證照片。圖／警方提供

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