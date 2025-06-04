我違規了嗎？ 交通違規照片好模糊 屏警局推查詢系統

常有民眾接到交通罰單時，覺得違規照片尺寸小、畫質不佳，懷疑警方是否有搞錯。為了提升交通執法透明度，屏東縣警察局交通警察隊即日推出「交通違規照片查詢」系統，提供民眾線上查閱違規採證照片，強化民眾對執法公正性的信任與理解。

民眾可透過警察局及交通隊官方網站，進入便民服務專區查詢違規照片，僅需輸入「車牌號碼」、「舉發單編號」及「驗證碼」等，即可即時查閱清晰照片，無須臨櫃辦理。

另為了方便查詢，交通罰單上也有QR Code，民眾可直接以手機掃描跳轉至查詢頁面，輸入驗證碼後即可立即查看違規相片。交通隊表示，系統除了簡化查詢流程，提升便捷性，也採用資訊安全與隱私保護設計，確保查詢過程安全可靠。