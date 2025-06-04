影／你累了嗎？運將開小貨車左轉 直接猛撞分隔島號誌桿

25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟一時閃神，直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強烈搖晃並損毀，所幸駕駛無受傷；警方獲報到場，確認沒有酒駕，已製作筆錄，交由有關單位與李協調賠償號誌維修責任。 轄區第五警分局交通分隊分隊長楊力行說明，經查，李姓駕駛昨晚行駛至交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉，因而肇事，已依道路交通管理處罰條例第48條3款，處駕駛人600至1800元罰鍰。25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強烈搖晃並損毀。圖／翻攝自台南道路救援（張家班）臉書25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強烈搖晃並損毀。記者袁志豪／翻攝25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強烈搖晃並損毀。圖／翻攝自台南道路救援（張家班）臉書25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強烈搖晃並損毀。記者袁志豪／翻攝25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強烈搖晃並損毀。記者袁志豪／翻攝25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強烈搖晃並損毀。記者袁志豪／翻攝25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強烈搖晃並損毀。圖／翻攝自台南道路救援（張家班）臉書 酒駕 車道 車行
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