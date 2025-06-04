快訊

美國出診獸醫：紐約人與寵物生活百態

中士以「站立射擊姿勢」上膛恐嚇長官 他遭停役…再掏105萬和解

台灣登山團3人在日本福島縣燧岳失聯 日方出動直升機尋獲送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

影／你累了嗎？運將開小貨車左轉 直接猛撞分隔島號誌桿

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟一時閃神，直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強烈搖晃並損毀，所幸駕駛無受傷；警方獲報到場，確認沒有酒駕，已製作筆錄，交由有關單位與李協調賠償號誌維修責任。

轄區第五警分局交通分隊分隊長楊力行說明，經查，李姓駕駛昨晚行駛至交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉，因而肇事，已依道路交通管理處罰條例第48條3款，處駕駛人600至1800元罰鍰。

25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強烈搖晃並損毀。圖／翻攝自台南道路救援（張家班）臉書
25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強烈搖晃並損毀。圖／翻攝自台南道路救援（張家班）臉書
25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強烈搖晃並損毀。記者袁志豪／翻攝
25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強烈搖晃並損毀。記者袁志豪／翻攝
25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強烈搖晃並損毀。圖／翻攝自台南道路救援（張家班）臉書
25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強烈搖晃並損毀。圖／翻攝自台南道路救援（張家班）臉書
25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強烈搖晃並損毀。記者袁志豪／翻攝
25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強烈搖晃並損毀。記者袁志豪／翻攝
25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強烈搖晃並損毀。記者袁志豪／翻攝
25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強烈搖晃並損毀。記者袁志豪／翻攝
25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強烈搖晃並損毀。記者袁志豪／翻攝
25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強烈搖晃並損毀。記者袁志豪／翻攝
25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強烈搖晃並損毀。圖／翻攝自台南道路救援（張家班）臉書
25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強烈搖晃並損毀。圖／翻攝自台南道路救援（張家班）臉書

酒駕 車道 車行

延伸閱讀

開豪車卻拒付20元停車費 他堅持自己停車…代駕怒舉報酒駕

查獲毒品筆錄多蓋自己職名單 八里分駐所長遭檢舉調職送辦

影／高雄男半夜駕車精神不濟 猛撞分隔島翻覆畫面曝光

影／越開越偏…三重豐田逆向迎面猛撞賓士 駕駛：一時恍神

相關新聞

中士以「站立射擊姿勢」上膛恐嚇長官 他遭停役…再掏105萬和解

陸軍關渡地區指揮部一名魏姓中士，不滿個人畫具遭毀損，去年5月持T91步槍，以站立射擊姿勢恐嚇林姓士官長，被依陸海空軍刑法...

土地銀行抽查抓到內鬼 25年老工友私吞水電費265萬

陳姓女子在土地銀行某分行擔任工友25年，卻利用主管信任、同事情誼，藉著向分行承租的租戶收取水電費時沒確實繳回，直到銀行抽...

詐團軍師黑吃黑A巨款 被人丟包醫院急診離奇死亡 北檢今起訴李嫌7人

黃姓男子疑當「詐團房貸軍師」，負責被害人辦理房子抵押貸款時，竟「黑吃黑」A走845萬元，還提醒被害人小心受騙，詐團得知後...

陽光生醫違法仲介赴美求子 股東自首檢舉以人工生殖法起訴

陽光生醫顧問公司涉違法仲介夫妻、同志伴侶赴美國陽光成子國際助孕中心捐精、捐卵、代孕求子，不料，陳姓股東不滿經營理念不同，...

我違規了嗎？ 交通違規照片好模糊 屏警局推查詢系統

常有民眾接到交通罰單時，覺得違規照片尺寸小、畫質不佳，懷疑警方是否有搞錯。為了提升交通執法透明度，屏東縣警察局交通警察隊...

影／你累了嗎？運將開小貨車左轉 直接猛撞分隔島號誌桿

25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟一時閃神，直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。