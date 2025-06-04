快訊

美國出診獸醫：紐約人與寵物生活百態

中士以「站立射擊姿勢」上膛恐嚇長官 他遭停役…再掏105萬和解

台灣登山團3人在日本福島縣燧岳失聯 日方出動直升機尋獲送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

假採購真A錢 永和國小前主任、廠商3人貪汙遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市永和國小前歐姓行政主任，涉嫌與學校2間小型採購廠商的許姓、洪姓業務勾結，於2011年10月至2019年1月間，以不實浮報校方各類小額採購案共88件，將差額以「預收款」列帳「儲值」在廠商處，A走學校近66萬元，供日後歐男私人購物之用，新北地檢署依貪汙利用職務詐取財物及偽造文書罪起訴歐、許、洪3人。

檢調查出，歐男2011年10月至2016年12月擔任行政主任、輔導主任期間，利用辦理學校「簽到用」、「學生社團培訓」、「減重學生獎品」等50件小額採購標案，實際上未採購部分物品卻依然請款，將A來的款項暫寄於廠商處，供日後歐男購物扣款使用。

2011年5月至2016年6月間，歐男利用不知情的劉姓妻子在同校擔任教務主任及教育局雙和區務中心區務秘書之便，假藉辦理「課後活動班學用品」、「客語生活學校計畫繪本、材料費」及「口說藝術、歌唱、戲劇社團材料費」等33件小額採購標案，再度「儲值」在廠商處，日後再逐次動用購買3C產品及家用物品。

2018年6月至2019年 1月間，歐男又利用妻子辦理「辦公用碳粉匣」、「印製補助相關文件用碳粉匣」等小額採購之便，三度要求廠商業務開立不實發票核銷、請款，將差價用來購買APPLE IPAD和錄音筆、翻譯筆等高價3C產品。

新北市永和國小前歐姓行政主任，涉嫌與學校2間小型採購廠商的許姓、洪姓業務勾結，不實浮報校方各類小額採購案共88件，再以「預收款」列帳「儲值」在廠商處，A走學校近66萬元，遭新北檢依貪汙利用職務詐取財物及偽造文書罪起訴。圖／聯合報系資料照片
新北市永和國小前歐姓行政主任，涉嫌與學校2間小型採購廠商的許姓、洪姓業務勾結，不實浮報校方各類小額採購案共88件，再以「預收款」列帳「儲值」在廠商處，A走學校近66萬元，遭新北檢依貪汙利用職務詐取財物及偽造文書罪起訴。圖／聯合報系資料照片

妻子 主任

延伸閱讀

影／前立委陳歐珀涉貪汙 凌晨移送北檢複訊

新莊男喝高粱酒駕上路追撞前車 乘客出面頂替均遭訴

涉詐助理費及收賄包庇建商 陳怡君及助理貪455萬遭訴

飆罵罷免羅廷瑋志工 台中男三字經、五字經連發遭訴

相關新聞

中士以「站立射擊姿勢」上膛恐嚇長官 他遭停役…再掏105萬和解

陸軍關渡地區指揮部一名魏姓中士，不滿個人畫具遭毀損，去年5月持T91步槍，以站立射擊姿勢恐嚇林姓士官長，被依陸海空軍刑法...

土地銀行抽查抓到內鬼 25年老工友私吞水電費265萬

陳姓女子在土地銀行某分行擔任工友25年，卻利用主管信任、同事情誼，藉著向分行承租的租戶收取水電費時沒確實繳回，直到銀行抽...

詐團軍師黑吃黑A巨款 被人丟包醫院急診離奇死亡 北檢今起訴李嫌7人

黃姓男子疑當「詐團房貸軍師」，負責被害人辦理房子抵押貸款時，竟「黑吃黑」A走845萬元，還提醒被害人小心受騙，詐團得知後...

陽光生醫違法仲介赴美求子 股東自首檢舉以人工生殖法起訴

陽光生醫顧問公司涉違法仲介夫妻、同志伴侶赴美國陽光成子國際助孕中心捐精、捐卵、代孕求子，不料，陳姓股東不滿經營理念不同，...

我違規了嗎？ 交通違規照片好模糊 屏警局推查詢系統

常有民眾接到交通罰單時，覺得違規照片尺寸小、畫質不佳，懷疑警方是否有搞錯。為了提升交通執法透明度，屏東縣警察局交通警察隊...

影／你累了嗎？運將開小貨車左轉 直接猛撞分隔島號誌桿

25歲李姓司機昨天晚間11時許，開小貨車行經台南市北區沿公園路左轉和緯路時，竟一時閃神，直接撞上分隔島號誌桿，造成號誌強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。