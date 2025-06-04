假採購真A錢 永和國小前主任、廠商3人貪汙遭訴

新北市永和國小前歐姓行政主任，涉嫌與學校2間小型採購廠商的許姓、洪姓業務勾結，於2011年10月至2019年1月間，以不實浮報校方各類小額採購案共88件，將差額以「預收款」列帳「儲值」在廠商處，A走學校近66萬元，供日後歐男私人購物之用，新北地檢署依貪汙利用職務詐取財物及偽造文書罪起訴歐、許、洪3人。

檢調查出，歐男2011年10月至2016年12月擔任行政主任、輔導主任期間，利用辦理學校「簽到用」、「學生社團培訓」、「減重學生獎品」等50件小額採購標案，實際上未採購部分物品卻依然請款，將A來的款項暫寄於廠商處，供日後歐男購物扣款使用。

2011年5月至2016年6月間，歐男利用不知情的劉姓妻子在同校擔任教務主任及教育局雙和區務中心區務秘書之便，假藉辦理「課後活動班學用品」、「客語生活學校計畫繪本、材料費」及「口說藝術、歌唱、戲劇社團材料費」等33件小額採購標案，再度「儲值」在廠商處，日後再逐次動用購買3C產品及家用物品。