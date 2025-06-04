交通違規限縮檢舉仍未減量 彰化檢舉達人5個月檢舉2千件

交通違規檢舉案件暴增引發民怨，交通部從去年6月1日起限縮檢舉項目，到今年5月底滿1年，彰化縣警察局統計發現，今年1到5月受理交通違規檢舉仍比去年未限縮前同期增加5573件，未有減量效果，其中一名檢舉達人包辦約2100件。

縣警局指出，今年1到5月交通違規檢舉5萬1119件中，主要檢舉的違規項目依次是汽車駕駛人未依規定使用方向燈1萬0788件、不依規定駛入來車道6559件、不遵守道路交通標線的指示5571件。

近年來，民眾交違規檢舉案件激增，彰化縣警局統計，2021年受理約8萬件檢舉案件、舉發5萬4千多件，2022年受理8萬6千多件、舉發6萬5千多件，2023受理14萬3528件、舉發8萬0345件，到去年則受理11萬2603件、舉發7萬1491件。

過去交通違規檢舉案件以檢舉違規停車最多，依新修訂的道路交通管理處罰條例，從去年6月30日起，不開放民眾檢舉的8項違規項目，包括「騎機車手持手機使用」、「手持、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全」、「倒車未顯示燈光或不注意行人；大型車倒車無人在後指引」外，另5項都與違規停車檢舉有關，包括 「併排臨時停車」等，試圖減少檢舉案件。

不過，依彰化縣警局統計，限縮交通違規檢舉案件，從去年6月1日到今年5月31日剛好滿1年，檢舉案量仍是有增無減，今年1到5月受理交通違規檢舉5萬1119件，成案2萬6948 件，成案率 53%，相較去年未限縮項目前同期的4萬5546件檢舉案件、成案2萬8308件，成案率62 %相比，檢舉案件仍增加5573件，但成案案件數與比率都跟著降低。

警方並發現，儘管限縮交通違規檢舉項目，但未減損「檢舉達人」的執著，以行車紀錄器、手機等便利的檢舉工具，樂於扮演街頭獵人，以彰化縣去年個人檢舉前兩名分別檢舉1733件及1255件，但今年1到5月底，第一名就包辦約2100件，平均1天檢舉約14件，亞軍也有1300件，如果以未打方向在平面道路是1200元罰鍰起跳，第一名的「營業額」就達200多萬元。