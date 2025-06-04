他違規遇警以手機出示弟弟證件照 手滑滑到自己的遭逮
29歲陶姓越南籍失聯移工前晚深夜開車載27歲阮姓失聯移工出遊，因違規左轉遭警攔查，陶以手機出示與他面容有9成相似的弟弟居留證、駕照照片，原本已蒙騙過關，員警正在依據資料開單時，陶卻手滑滑到下一張自己已逾期的居留證照片，當場遭員警識破。
台南市警第三分局安中派出所員警前天晚間10時許執行巡邏勤務，行經安南區台江大道與長溪路口時，見一休旅車未依指示違規左轉，上前攔查；車上有陶姓駕駛以及阮姓男子，員警告知陶違反道管條例，要求出示證件、駕照，以便開單舉發。
陶老神在在，下車用手機出示居留證以及駕照的照片，讓員警依據資料填寫紅單；陶拿著手機給員警觀看證件資料過程，不慎手滑滑到下一張居留證照片，趕緊往回滑。員警眼尖看到，要求檢視照片，發現是已經逾期的居留證，證件姓名與陶原本出示的證件差一個字。
員警觀察，陶原本出示的證件未過期，名字與出示的駕照一致，駕照有效正常，但上面的大頭照雖然與陶有9成神似，卻又感覺有點不一樣；另一張已經逾期的居留證，則與陶面容相符，員警詢問是否逾期證件才是陶的真實身分，陶矢口否認。
由於陶姓、阮姓男子都沒有實體證件，只有手機相簿內的證件照片，陶又堅稱自己合法居留，居留證未過期，逾期的是他弟弟；警方將2人均帶回派出所調查，經仔細比對，確認陶姓男子原本出示的才是小他三歲的親弟弟證件，陶自己逃逸近三年。
據了解，陶只要遇警盤查，都出示弟弟的證件，因兩人相貌神似，名字也僅差一字，陶多次蒙騙過關，直到前晚被安中所員警發覺有異；另一名阮姓男子，經查也是失聯移工，2人均依違反入出國及移民法，詢問後送往移民署專勤隊收容。
分局指出，員警巡邏時主動盤查並細膩查出失聯移工真實身分，值得嘉許肯定；同時呼籲，冒用身分或逾期居留均違屬違法，失聯移工將依法遣返並限制入境，警方將持續嚴查不法，以維護社會秩序。
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