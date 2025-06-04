女大生套房門鎖故障 外籍男大生闖入掀棉被辯好奇

南投某大學馬來西亞籍男大生，凌晨闖入女學生套房並掀棉被，女學生驚醒報警。男生辯稱只是好奇，南投地方法院依侵入住宅罪判拘役30日，得易科罰金。

南投某大學去年10月發生外籍生闖入女學生套房，24歲馬來西亞籍男大生，凌晨4點半擅自進入同層樓一間門鎖壞掉未上鎖的女學生套房，甚至伸手掀開床上棉被，嚇醒熟睡中的女學生。女生大喊「你是誰？你要做什麼？」並立刻叫醒同學報警，男大生見狀倉皇逃離。

警方根據監視器畫面迅速鎖定涉案人，男大生雖一度否認，經兩名女學生指認後才坦承闖入，供稱只是因好奇心作祟，否認有任何不良意圖。

全案送交南投地方法院審理，男大生表示悔意並希望求處緩刑，法官審酌他無犯罪前科，確實表達悔過，但因兩名女大生明確表達不願原諒，也拒絕與其進行調解或和解，法官依刑法侵入住宅罪，判處拘役30日，得易科罰金新台幣3萬元，全案可上訴。