台中港警非法查車牌 理由竟是要了解爸爸賣車情況

台中港警總隊劉姓隊員自稱為查詢爸爸賣出車輛的過戶情形，上班時間登入警政知識聯網M-POLICE，需入不實名義5度查詢該車牌；法院認為，劉員身為警察應比一般人更守法，卻假借職務非法蒐集資料，依5個違反個人資料保護法判他10月，緩刑3年，可上訴。

檢方查，劉擔任台中港務警察總隊西碼頭中隊警員，2023年2月14日至21日間連續在99號碼頭管制站內，使用警政查詢系統行動載具（M-POLICE）登入「車籍資訊系統」，並以「公務（守望）」、「非公務」等不實目的，5度查詢民眾車牌。

法院指出，劉員是為了解爸爸出售的自小客車過戶情形，基於私人事務而查詢該車的基本資料，另劉員年近40歲有相當智識、社會閱歷，對自己行為違法知之甚詳，難認情堪憫恕，不依刑法第59條減刑。

法院審酌，劉身為警察相較一般人民理應更遵守法律，卻假借職務登入警政知識聯網M-POLICE查詢系統，5次非法蒐集資料。