嘉義女酒駕連撞3車逃逸 車牌掉現場遭逮
嘉義市福容VOCO酒店附近一處停車場昨天夜裡傳出巨大聲響，有輛白色轎車追撞路旁3輛車，肇事後慌忙駕車逃跑，不知車牌掉落現場，肇逃過程更被附近住戶拍錄下來，警方循線找到肇事女駕駛，酒測值超標，依公共危險罪嫌送辦。
昨天晚上9點多，位於嘉義市泰瑞二街與泰山一街一處停車場傳出巨大聲響，附近住戶出外查看，有輛白色轎車疑似追撞停在泰瑞二街路旁的3輛車，肇事白車駕駛沒有下車查看，沒多久倒車後開著已經車頭毀損的車輛揚長而去，整個過程被民眾拍錄下來。
警方接獲報案到場，發現小貨車後方先遭追撞，再波及前方白色休旅車及賓士休旅車，3名被撞車主陸續到場，看到愛車莫名遭撞十分傻眼，賓士車主初估修理費可能要10多萬元，3名車主聯絡保險公司協助理賠。
警方在現場發現1塊疑似肇事車輛掉落車牌，循線找到肇禍的年約32歲李姓女子，對她進行酒測，果然超標，偵訊後依公共危罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言