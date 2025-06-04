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嘉義女酒駕連撞3車逃逸 車牌掉現場遭逮

聯合報／ 記者李宗祐魯永明／嘉義即時報導

嘉義市福容VOCO酒店附近一處停車場昨天夜裡傳出巨大聲響，有輛白色轎車追撞路旁3輛車，肇事後慌忙駕車逃跑，不知車牌掉落現場，肇逃過程更被附近住戶拍錄下來，警方循線找到肇事女駕駛，酒測值超標，依公共危險罪嫌送辦。

昨天晚上9點多，位於嘉義市泰瑞二街與泰山一街一處停車場傳出巨大聲響，附近住戶出外查看，有輛白色轎車疑似追撞停在泰瑞二街路旁的3輛車，肇事白車駕駛沒有下車查看，沒多久倒車後開著已經車頭毀損的車輛揚長而去，整個過程被民眾拍錄下來。

警方接獲報案到場，發現小貨車後方先遭追撞，再波及前方白色休旅車及賓士休旅車，3名被撞車主陸續到場，看到愛車莫名遭撞十分傻眼，賓士車主初估修理費可能要10多萬元，3名車主聯絡保險公司協助理賠。

警方在現場發現1塊疑似肇事車輛掉落車牌，循線找到肇禍的年約32歲李姓女子，對她進行酒測，果然超標，偵訊後依公共危罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小貨車後方先遭追撞，再波及前方車輛。圖／翻攝畫面
小貨車後方先遭追撞，再波及前方車輛。圖／翻攝畫面
現場遺留疑似肇事車輛車牌。圖／翻攝畫面
現場遺留疑似肇事車輛車牌。圖／翻攝畫面
接獲警方通知，3名被撞車主陸續到場，才知道愛車莫明遭撞。圖／翻攝畫面
接獲警方通知，3名被撞車主陸續到場，才知道愛車莫明遭撞。圖／翻攝畫面
嘉義市警方循線查獲肇事車輛，其車頭已毀損。圖／翻攝畫面
嘉義市警方循線查獲肇事車輛，其車頭已毀損。圖／翻攝畫面
小貨車後方先遭追撞，再波及前方白色休旅車及賓士休旅車。圖／翻攝畫面
小貨車後方先遭追撞，再波及前方白色休旅車及賓士休旅車。圖／翻攝畫面
嘉義市有輛白色輛轎車衝撞路旁3輛車後逃逸，過程被附近住戶拍錄下來。圖／翻攝畫面
嘉義市有輛白色輛轎車衝撞路旁3輛車後逃逸，過程被附近住戶拍錄下來。圖／翻攝畫面

車主 嘉義 住戶

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