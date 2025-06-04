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第三方支付成洗錢破口 調查局與數位部簽署合作備忘錄

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

新興支付工具不斷演進，第三方支付衍生更多樣且複雜的犯罪風險，使防制洗錢工作備受挑戰，調查局與數位發展部數位產業署本月3日共同簽署「防制洗錢及打擊資恐、資武擴金融情資分享合作備忘錄」，盼能及時挖掘重大犯罪及洗錢癥候。

調查局長陳白立表示，簽署合作備忘錄為強化我國洗錢防制體系不可或缺的一環，期待透過與數位部產業署的合作，共同健全國家防制洗錢、打擊資恐及資武擴機制，促進金流透明，增強打擊犯罪的專業縱深及防護能量，為我國在國際防制洗錢相互評鑑程序中持續爭取佳績，展現我國對國際防制洗錢標準的高度承諾。

數位部產業署長林俊秀提及，數位部邀集調查局、國稅局，聯合查核通過能量登錄的第三方支付業者，重點包含「落實客戶身分確認（KYC）、「可疑交易監控及申報」、「抽查網路實質交易憑證」，完成100%查核覆蓋率，截至今年5月底，已完成33家業者查核作業，其中1家通過，1家因未完成改善且情節重大而廢止登錄並裁罰，3家主動申請廢止，28家改善中。

調查局洗錢防制處為我國金融情報中心，負責受理、分析及分送可疑金融情資，數位部產業署是提供第三方支付的事業或人員主管機關，本次合作將延續並深化雙方金融情報的分享與實務經驗交流，盼善用金融情資協助第三方支付服務之事業或人員行政監理際，有效識別及防堵潛在之犯罪風險。

未來雙方將不定期舉行研討會議及教育訓練，掌握發展趨勢及威脅態樣，以研商妥適措施抵減風險，共同提升我國數位經濟產業對新型態金融犯罪的辨識與防範能力，建立透明及公平的市場，協助產業競爭及國家發展。

調查局長陳白立（左）與數位部產業署長林俊秀簽署防制洗錢備忘錄。圖／調查局提供
調查局長陳白立（左）與數位部產業署長林俊秀簽署防制洗錢備忘錄。圖／調查局提供

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