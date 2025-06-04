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3男無照騎車上路違規挨罰12至19萬元 台南分署列管強力執行

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

無照還騎車上路到處趴趴走，危及道路人車安全。行政執行署台南分署強力執行無照駕駛罰鍰案件，3名年齡約19歲至48歲男子無照上路還違規，欠繳罰鍰從12萬至19萬不等，經移送強制執行後，扣押存款或自動繳納，清償全數罰單，台南分署提醒民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。

台南分署指出，48歲黃姓男子於2022至2023年間駕照經註銷仍騎乘機車、闖紅燈、不服交通指揮、轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示、不在規定車道行駛、不依規定駛入來車道等，經台北市警察局萬華分局等舉發，遭台南市府交通局裁處26筆罰鍰，金額合計19萬4100元，逾期未繳納，移送強制執行。

台南分署表示，執行人員收案後，發現黃男有存款可供執行，核發執行命令扣押存款，經銀行回覆足額扣押，隨後核發收取命令，將存款交付移送機關收取清償全數罰單。

另43歲李姓男子於2017至2023年間無駕照騎乘機車、闖紅燈、未戴安全帽、不依規定接受道路交通安全講習、不依規定駛入來車道等，經高雄市警察局苓雅分局等舉發，遭裁處共計17筆罰鍰，金額合計15萬5000元，經移送強制執行。台南分署收案後，核發傳繳通知單通知李男，委請友人到場繳清。

此外，19歲陳姓男子於2023至2024年間因未滿18歲無駕照騎乘機車、機車駕駛人行駛道路時使用行動電話、紅燈右轉等，經台南市警第四分局等舉發，遭裁處共計8筆罰鍰，金額合計12萬600元，經移強制執行。台南分署收案後，寄發傳繳通知單通知陳男，他接獲後到場繳清。

台南分署指出，為維護交通安全，強力執行無照駕駛罰鍰案件，提醒民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。圖／本報資料照
台南分署指出，為維護交通安全，強力執行無照駕駛罰鍰案件，提醒民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。圖／本報資料照

闖紅燈 無照駕駛 台南

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