男脫序拍打動物園玻璃 騷擾白面捲尾猴 緩起訴繳2萬上課3次
吳姓男子今年在台北市立動物園脫序拍打展區玻璃，騷擾保育動物白面捲尾猴，使其驚恐大吼大叫，民眾拍下吳男行徑舉發，動物園長提告。台北地檢署日前偵結，給予吳男緩起訴處分，支付公庫2萬元，年底前參加動物保護等課程3場次。
民眾拍下吳男在動物園拍打展區玻璃數分鐘，白面捲尾猴驚嚇往高處逃開，吳男周邊的小孩也嚇得尖叫，不料，吳男持續追著白面捲尾猴拍打玻璃，白面捲尾猴生氣發出驚恐叫聲。北市動物園園長因而提告吳男違反野生動物保護法，追究責任。
白面捲尾猴為公告第二級保育類野生動物，族群量未逾越環境容許量，非經主管機關許可，不得予以騷擾、虐待、獵捕、窄殺或其他利用。
緩起訴指出，吳男明知白面捲尾猴為保育動物，今年2月9日在台北市立動物園白面捲尾猴展區，用手拍打玻璃騷擾白面捲尾猴，使白面捲尾猴驚恐大吼大叫。檢方認定，吳男到案後坦承不諱，加上動物園育樂組組長證述，吳男入園紀錄、民眾蒐證錄影及動物園新聞稿等證據，吳男違反野生動物保育法非法騷擾保育類野生動物罪。
檢方考量，吳男認罪深表悔悟，給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，支付公庫2萬元，並在今年12月31日前參加北市動保處的動物保護講習計劃線上課課程、心理衛生教育課程、動物保護實作課程各1場次。
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