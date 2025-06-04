58歲兒殺中風失智母一審被判20年 請求法官停押遭駁回

58歲許姓男子前年底涉持刀刺死79歲母親，犯案後傳手機訊息給妹妹稱「媽媽不痛了」，5小時後在公墓落網，他稱不堪長期照顧年邁母親壓力，被訴殺害直系血親尊親屬罪嫌，一審判20年，他說，犯後深感悔悟，已與其他姊妹進行修復式會議，真誠道歉，向法院聲請停押而遭駁回。

許男及律師主張，他在行為後離開現場，並非為了逃亡脫免罪責。又他過往並無傳喚而未到庭的情形，且於審理中確實到庭，足以認為並無逃亡的風險。且本案已經審理終結，所有證據都已經調查完畢，因此並無湮滅證據的風險。

律師說，許男犯罪後深感悔悟，已與其他姊妹進行修復式會議，並為真誠道歉，客觀上難使人相信在此等環境下，仍有再次犯罪的危險，不能認為他有反覆實行犯罪的可能。

台南地院指出，本案已經審理終結，所以辯護人主張許男已無勾串證言、湮滅證據的風險，本院認同。

台南地院表示，刑事案件判決確定前羈押被告，目的除了保全證據之外，還有保全審判與執行。所謂的保全審判，是確保被告能到庭接受審判。至於保全執行，則是確保被告能活著接受刑罰。

台南地院認為，本案雖然已經第一審審理終結，但檢察官及許男方都有上訴的可能。且許男承認犯罪，若經判刑確定，也有入監執行的需求。而許男的前科資料顯示，許男公共危險及妨害公務的2個案件，雖都判處輕度刑罰，但許男仍都經發布通緝遭逮捕才到案執行。因此，認為許男仍有藉逃亡或其他逃避審判或執行刑罰的高度風險。

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