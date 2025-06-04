酒駕慣犯欠121萬罰單 房產被拍賣住家也沒了

澎湖陳姓男子多次無照駕駛、酒駕上路，近幾年累積罰鍰總額達121萬元，其中光酒駕就占了逾90萬元，但陳男都拒絕繳納罰鍰，行政執行署查封他名下唯一間透天房產拍賣，成功以301萬元拍出，繳清罰緩後剩餘款項將發回，點交後陳男必須另謀住所。

據了解，54歲陳男有多次違規被攔查紀錄，但他每次被抓仍依然故我，這幾年累積罰單已超過121萬元，即便行政執行署多次催繳，他也都未出面繳納。

案件移送至行政執行署高雄分署後，執行官清查陳男名下財產，他也無存款、動產可供查扣，最後僅查到他名下一間位於馬公市的透天厝，便查封該間透天厝變賣。

行政執行署高雄分署依法拍賣，該間透天厝為第3次拍賣，價格已從第1次拍賣412萬元，降價到263萬7000元，最後於昨天以301萬元點交，預計繳清罰鍰後，剩餘拍賣價金將發還給陳男。不過，陳男目前住在該屋，未來完成點交後，陳男必須搬離原住所。

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