虐童不能處死？ 黃國昌批：憤怒的家長能拿大法官什麼皮條？

「虐待兒童」是否該處以死刑？今成立法院司法及法制委員會焦點，立委王育敏認為小孩的正義沒有得到伸張，強盜殺人有死刑，虐待兒童致死卻沒有死刑，法務部對此問題一再逃避，也迴避公民的提議，請問「你要研議到何時？」

國民黨立委與國民黨提出多個修法版本，要求凌虐幼童致死者，最高可以處以死刑，王育敏希望此次修法可以通過。

立委張智倫引剴剴案為例，認為人民期待強化兒少保護，認為虐兒可處死刑、無期徒刑，處無期徒刑者不得假釋，建立兒虐零容忍共識。

法務部部長鄭銘謙今針對「法官如何判死（死刑量刑準則）」進行專題報告，鄭表示對量刑不當的個案將依法提起上訴，而對兒虐問題部分，法務部已將虐童納入刑法研修議案，在符合比例原則下，贊成應嚴懲。

立委黃國昌質詢時指剴剴案引發民眾上街的浪潮，逾13民眾在公共政策平台提案要求提高虐童刑責，法務部第一時間卻說「不予採納」，現在還是不採嗎？鄭銘謙表示3日、5日開研修會，廣納各界意見。黃質疑，那麼多委員提案，法務部對每一個版本都有意見，請問哪一個版本是法務部贊成的？鄭未明言，僅說立法方向是「嚴懲重罰」。

黃批評鄭打官腔、講形容詞，鄭也反擊「尊重委員的修法」，讓黃國昌嗆「浪費我的時間」。

黃說，憲法法庭規定判處死刑必須合議庭一致決，但人民不滿大法官擴權，人民不滿也沒有任何手段可以做，誰拿大法官有皮條？黃說，這不是1、2個人，而是一群憤怒的爸媽，請問該怎麼辦？司法院副秘書長王梅英表示，大法官所做的判決有一定效力，司法院的立場就是大法官的決定。黃國昌批評什麼時候給大法官這麼大的權力？全世界哪個國家要求死刑一致決？立法院、憤怒的爸媽都拿大法官沒皮條，大法官真以為自己是太上皇？人民的陳情根本不被看在眼裡。