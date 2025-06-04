快訊

驚險一瞬間！ 高雄天雨轎車「跨欄」衝慢車道 路過騎士吃驚

南韓「從油鍋步入火場」！ 強勢總統李在明對中政策恐踩川普紅線

台灣網紅脫序露內褲！ 香港街頭辣掀裙 恐重罰380萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄老師拍學生後頸成傷 1關鍵法條判拘役不准易科罰金

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄某學校陳姓老師不滿學生在課堂吵鬧，涉嫌拍打學生後頸跟背部，橋頭地院依成年人故意對少年犯傷害罪，判處拘役40天，得易科罰金，檢方、陳男不服上訴，高雄高分院審理後，法官發現陳男所犯法條依法不得易科罰金，維持拘役天數，雖不得易科，但可改服社會勞役。

判決書指出，陳男為某學校教師，2021年12月2日下午，陳男在教室上家常餐食製作課程時，不滿謝生吵鬧，突然從後方徒手拍打謝生後頸、背部等處，不僅害學生受傷，他的眼鏡也被拍落地面。

案經謝生和家屬提告傷害罪，被橋頭地檢署依成年人故意對少年犯傷害罪提起公訴，並經地院判處拘役40天，如易科罰金，以1000元折算1日。

檢方、陳男不服地院判決上訴，陳男主張他雖有拍2下，但力道不會造成傷害，否認犯行，要求改判無罪﹔檢方則認為陳男所犯之罪，依法不能易科罰金，請求二審改判。

高雄高分院調查，陳男所犯的傷害罪為5年以下有期徒刑，但被害人未成年，依兒少法規定，應加重其刑2分之1，最重本刑為7年半，已逾5年有期徒刑，依法不能易科罰金，因此撤銷原判決，仍維持拘役40天，得易科罰金部分則撤銷，雖不能繳錢換自由，但陳仍可易服社會勞役折抵刑期。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

未成年 提告 傷害罪

延伸閱讀

影／只因1句話...高雄同桌喝酒動刀 3人送醫、1男不治

在學校體育館飲酒...外籍女大生酒駕還紅燈右轉 下場曝光

少年拿摺疊刀刺死抽開山刀的員工護父 爸爸頂罪改判9月刑

高雄通過全國先例碳預算 未來2年估減量383萬噸

相關新聞

土地銀行抽查抓到內鬼 25年老工友私吞水電費265萬

陳姓女子在土地銀行某分行擔任工友25年，卻利用主管信任、同事情誼，藉著向分行承租的租戶收取水電費時沒確實繳回，直到銀行抽...

民進黨前立委陳歐珀收賄修商港法 今晨遭北檢聲押禁見

民進黨籍前立委陳歐珀被控在立委期間，涉收受基隆聯興國際物流賄賂，推動「商港法」護航業者，廉政署昨搜索14處地點，約談陳歐珀與業者共9名被告到案，台北地檢署漏夜複訊後，認陳歐珀涉犯不違背職務收賄罪、財產財源不明罪與洗錢罪，犯罪嫌疑重大、且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院最快下午開庭。

男脫序拍打動物園玻璃 騷擾白面捲尾猴 緩起訴繳2萬上課3次

吳姓男子今年在台北市立動物園脫序拍打展區玻璃，騷擾保育動物白面捲尾猴，使其驚恐大吼大叫，民眾拍下吳男行徑舉發，動物園長提...

58歲兒殺中風失智母一審被判20年 請求法官停押遭駁回

58歲許姓男子前年底涉持刀刺死79歲母親，犯案後傳手機訊息給妹妹稱「媽媽不痛了」，5小時後在公墓落網，他稱不堪長期照顧年...

酒駕慣犯欠121萬罰單 房產被拍賣住家也沒了

澎湖陳姓男子多次無照駕駛、酒駕上路，近幾年累積罰鍰總額達121萬元，其中光酒駕就占了逾90萬元，但陳男都拒絕繳納罰鍰，行...

虐童不能處死？ 黃國昌批：憤怒的家長能拿大法官什麼皮條？

「虐待兒童」是否該處以死刑？今成立法院司法及法制委員會焦點，立委王育敏認為小孩的正義沒有得到伸張，強盜殺人有死刑，虐待兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。