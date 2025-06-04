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高雄老師拍學生後頸成傷 1關鍵法條判拘役不准易科罰金
高雄某學校陳姓老師不滿學生在課堂吵鬧，涉嫌拍打學生後頸跟背部，橋頭地院依成年人故意對少年犯傷害罪，判處拘役40天，得易科罰金，檢方、陳男不服上訴，高雄高分院審理後，法官發現陳男所犯法條依法不得易科罰金，維持拘役天數，雖不得易科，但可改服社會勞役。
判決書指出，陳男為某學校教師，2021年12月2日下午，陳男在教室上家常餐食製作課程時，不滿謝生吵鬧，突然從後方徒手拍打謝生後頸、背部等處，不僅害學生受傷，他的眼鏡也被拍落地面。
案經謝生和家屬提告傷害罪，被橋頭地檢署依成年人故意對少年犯傷害罪提起公訴，並經地院判處拘役40天，如易科罰金，以1000元折算1日。
檢方、陳男不服地院判決上訴，陳男主張他雖有拍2下，但力道不會造成傷害，否認犯行，要求改判無罪﹔檢方則認為陳男所犯之罪，依法不能易科罰金，請求二審改判。
高雄高分院調查，陳男所犯的傷害罪為5年以下有期徒刑，但被害人未成年，依兒少法規定，應加重其刑2分之1，最重本刑為7年半，已逾5年有期徒刑，依法不能易科罰金，因此撤銷原判決，仍維持拘役40天，得易科罰金部分則撤銷，雖不能繳錢換自由，但陳仍可易服社會勞役折抵刑期。
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