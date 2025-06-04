土地銀行抽查抓到內鬼 25年老工友私吞水電費265萬

陳姓女子在土地銀行某分行擔任工友25年，卻利用主管信任、同事情誼，藉著向分行承租的租戶收取水電費時沒確實繳回，直到銀行抽查驚覺短少，統計陳女6年來將265萬元水電費私吞；法院以陳自首坦承、繳回全部犯罪所得，依侵占罪判她6月，緩刑2年，可上訴。

檢方查，陳女（51歲）1998年起就在土地銀行的分行擔任工友，負責行舍清潔、收寄信件，也要處理水電費、遞送水電費單給分行的承租戶、收承租戶水電費等。

陳女卻利用分行主管多年同事情誼、信任，2017年1月至2023年12月間，利用處理分行承租、出租代收付款時，藉協助收取分行同棟3樓、4樓承租戶的水電費，多年來卻私吞放在自己收納櫃，未據實填報入帳，導致分行應收款項短少265萬4505元，其中154萬多元挪為己用。

土地銀行2024年做年度碳盤查時，因抽查該分行用電情形，這才發現行舍與承租戶的水電費用分擔有異狀，經內部調查後，陳女自行向台中地檢署自首。

檢方訊時，陳女坦承認罪，並向土地銀行繳回全部犯罪所得，並有行員主管證詞、相關承租戶契約及水電費可佐。

台中地院審酌，陳女利用職務之便侵占銀行款項，考量她犯後始終坦承、積極賠償，並以面額300萬元的土地銀行整存整付定期儲蓄 存款存單為質押返還予銀行。