中油被告上法院 男子拿30年前加油券加油遭拒氣炸提告

高雄市一名戴姓男子去年7月拿著一疊中油近30年前曾經發行的加油券到加油站加油遭拒，打電話到中油客服客訴無果，氣得告上法院求償3倍價值的賠償，不過中油也提出禮券定型化契約是在2021年才施行，因此早年的加油券不受規範，拒絕賠償，法院最後也判中油勝訴免賠。

判決書指出，這名戴姓男子去年拿著中油曾發行的95無鉛汽油加油券，依照加油券面額可以加215公升汽油，相當於目前市價約6585元，但卻遭到中油拒絕使用，戴男還為此打到中油客服，要求客服讓他使用這些加油券。

戴男主張，中油發行的加油券上面並沒有記載使用期限，因此中油不能以此拒絕他使用，否則相當於侵害他的權利，更是不當得利，因此要求依據消費者保護法，另外要求中油賠償3倍，即26340元。

不過中油也提出反駁，指出戴男所持的加油券，雖然確實是中油所發行，但都是早在1996、1997年之間發行的加油券，中油早就在20多年前就公告自2003年7月1日起停止使用，並將加油券限期更換為金額式加油票。

中油主張，禮券定型化契約應記載及不得記載事項是從2021年1月1日才施行，但戴男所持的加油券早於該規定發行，自然不受規定規範，且戴男去年進線客服主張要使用加油券時，也已經超過15年的請求權時效，因此請求法官駁回戴男告訴。

橋頭地院法官審理後認為，雖然加油券是無記名證券，中油應按照票面記載數量加油，但因為依照民法「請求權」超過15年不行使便消滅，戴男也無法提出中間有什麼事由造成時效中斷，因此判中油得拒絕給付。