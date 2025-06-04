聽新聞
0:00 / 0:00
中油被告上法院 男子拿30年前加油券加油遭拒氣炸提告
高雄市一名戴姓男子去年7月拿著一疊中油近30年前曾經發行的加油券到加油站加油遭拒，打電話到中油客服客訴無果，氣得告上法院求償3倍價值的賠償，不過中油也提出禮券定型化契約是在2021年才施行，因此早年的加油券不受規範，拒絕賠償，法院最後也判中油勝訴免賠。
判決書指出，這名戴姓男子去年拿著中油曾發行的95無鉛汽油加油券，依照加油券面額可以加215公升汽油，相當於目前市價約6585元，但卻遭到中油拒絕使用，戴男還為此打到中油客服，要求客服讓他使用這些加油券。
戴男主張，中油發行的加油券上面並沒有記載使用期限，因此中油不能以此拒絕他使用，否則相當於侵害他的權利，更是不當得利，因此要求依據消費者保護法，另外要求中油賠償3倍，即26340元。
不過中油也提出反駁，指出戴男所持的加油券，雖然確實是中油所發行，但都是早在1996、1997年之間發行的加油券，中油早就在20多年前就公告自2003年7月1日起停止使用，並將加油券限期更換為金額式加油票。
中油主張，禮券定型化契約應記載及不得記載事項是從2021年1月1日才施行，但戴男所持的加油券早於該規定發行，自然不受規定規範，且戴男去年進線客服主張要使用加油券時，也已經超過15年的請求權時效，因此請求法官駁回戴男告訴。
橋頭地院法官審理後認為，雖然加油券是無記名證券，中油應按照票面記載數量加油，但因為依照民法「請求權」超過15年不行使便消滅，戴男也無法提出中間有什麼事由造成時效中斷，因此判中油得拒絕給付。
法官指出，戴男主張加油券上沒有記載使用期限，所以沒有過期的問題，所以法院之所以判中油不用賠，是因為超過民法請求權時效，而與加油券的使用期限無關，若有人在請求權尚未罹於時效而消滅前提起訴訟，還是可以要求中油給付。全案仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言