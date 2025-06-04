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慣竊被逮竟對警笑稱「又擱係我」 得知遭收押笑不出來

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

57歲朱姓男子是竊盜慣犯，過去半年來多次在台南市安平區行竊，專門竊取電纜線、馬達、電焊機等物品，行徑猖獗；前天他再度犯案，企圖竊取空氣乾燥機馬達，屋主發現報警。警方趕往將朱逮捕，他竟大言不慚對員警笑稱「又擱係我啦」，檢方將他聲請羈押獲准。

據了解，朱姓男子平日無業，經常在安平區街頭出沒遊蕩，伺機鎖定民眾疏於防備、價值高且容易變賣的財物下手；近半年內，他已涉及超過10起竊案，包括拆卸電機內部馬達、剪取電線，甚至偷取路燈及智慧停車柱的電線，導致設施損壞故障。

此外，他還曾竊取安平棒球場照明設備的電線與器材，影響國小棒球隊夜間訓練，讓民眾不堪其擾；轄區第四警分局雖多次將朱查獲並移送偵辦，但他只要交保出來，仍不思悔改，屢屢持續犯案。

前天下午3時許，朱姓男子又攜帶螺絲起子、老虎鉗等犯案工具，前往台南市安平區府平路一間工程行，準備竊取屋主放置門口的空氣乾燥機馬達變賣，被屋主發現朱在外面、形跡鬼祟，立即報警。第四分局育平派出所員警趕往現場，朱看到員警竟笑稱「又擱係我啦！」

朱神色自若，束手就擒，表示再跟你們走一趟，晚一點又出來了；員警依法逮捕，依竊盜及毀損罪現行犯移送台南地檢署，這次警方整理他的犯罪歷程，建請台南地檢署檢察官聲請「預防性羈押」，檢方聲押後，台南地院裁定收押，讓朱無法剛被逮隨即出來又再犯。

分局長曹儒林提醒，民眾應提高自我防竊意識，妥善保管財物，以降低遭竊風險。若發現可疑人士在住家或商家周邊徘徊，應提高警覺，可撥打110或聯繫轄區派出所，警方將迅速到場處理。分局將持續針對轄區易發生竊案熱點加強巡邏，以維護社會治安與民眾安全。

57歲朱姓男子是竊盜慣犯，前天他再度被逮，竟大言不慚對員警笑稱「又擱係我啦」。記者袁志豪／翻攝
57歲朱姓男子是竊盜慣犯，前天他再度被逮，竟大言不慚對員警笑稱「又擱係我啦」。記者袁志豪／翻攝
57歲朱姓男子是竊盜慣犯，前天他再度犯案，企圖竊取空氣乾燥機馬達，屋主發現報警。記者袁志豪／翻攝
57歲朱姓男子是竊盜慣犯，前天他再度犯案，企圖竊取空氣乾燥機馬達，屋主發現報警。記者袁志豪／翻攝

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