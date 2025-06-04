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涉籌組「詐團軍師聯盟」洩密 鄭鴻威等5律師交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

律師鄭鴻威籌組「詐團軍師聯盟」，長期分派20名律師替車手辯護，洩漏偵查秘密給詐團首腦，調查局台北市調查處去年偵破此洩密集團後，又查出4名年輕律師涉入，昨天再搜索約談6人到案，台北地檢署檢察官吳怡蒨複訊後，今晨依組織犯罪命鄭鴻威20萬元交保、限制出境出海。

檢方共約談5名律師，除鄭鴻威外，胡書瑜、黃昱嘉、王琮鈞、張嘉仁4名律師各以10萬元交保、均限制出境出海；鄭鴻威助理林佳毅15萬元交保、限制出境出海。

據了解，交保的4名律師全都是八年級生，年紀最小的黃昱嘉才28歲，她與林佳毅是政大同學，也是鄭鴻威「政大幫」洩密成員之一。4名律師因洩密案件都是個位數，不若以往高達10至20件，檢方考量後給予交保。

鄭鴻威移送北檢時，身穿潮流帽T與黑色九分褲，不同於首次移送北檢眼睛直看鏡頭，鄭鴻威經過8個月羈押、 500萬元交保後，他這次戴上帽子與口罩，面對媒體拍攝刻意轉頭，態度相當低調。

鄭鴻威2023年加入「銀河車隊-美國」詐欺集團，安排20名律師監控上百車手有無供出上游，年輕律師利用Telegram回傳偵查內容，由鄭鴻威洩給詐團首腦連柏瑋，4個月獲利1200萬元，並將一筆現金放置在橋頭地院前法官石育恩辦公室，北檢去年起訴鄭鴻威等16名律師、還有林佳毅與會計師李昊承共18人，對鄭求處9年重刑，之後加追起訴石育恩。

市調處士林站過濾鄭鴻威手機，又查出胡書瑜等4名律師被吸收當內鬼，利用陪偵、開聲押庭等機會，拍下偵查筆錄、聲押書、押票等資訊回傳，每次洩密可獲4至5萬元報酬。

連柏瑋為確認車手是否有遭「擊落」（意指羈押），特別要律師拍攝押票、法院電子看板照片佐證，涉案律師會依照鄭鴻威或林佳毅指示，重點拍攝「准予羈押」的書文。據了解，鄭鴻威等律師接受偵訊時仍堅持沒洩密。

據調查，胡書瑜（31歲）是台中律師，曾待過涉及「台版柬埔寨」遭起訴律師陳士綱的事務所，她是透過律師李佳玟（因案起訴）認識鄭鴻威，直接與鄭鴻威聯繫，洩漏偵查資料。

胡書瑜曾與饒舌歌手張伍交往，因懷疑張男外洩兩人性愛影像，導致其與游姓丈夫失和，2度買凶教唆黑幫毆打張伍，並在張伍女友機車偷裝GPS，遭北檢依教唆傷害、妨害秘密、恐嚇等罪起訴，部分罪名一審已判刑。

女律師胡書瑜涉洩密詐團10萬交保。記者林伯東／攝影
女律師胡書瑜涉洩密詐團10萬交保。記者林伯東／攝影
律師鄭鴻威涉籌組「詐團軍師聯盟」20萬元交保。記者林伯東／攝影
律師鄭鴻威涉籌組「詐團軍師聯盟」20萬元交保。記者林伯東／攝影
律師王琮鈞涉洩密詐團10萬交保。記者林伯東／攝影
律師王琮鈞涉洩密詐團10萬交保。記者林伯東／攝影
律師張嘉仁涉洩密詐團10萬交保。記者林伯東／攝影
律師張嘉仁涉洩密詐團10萬交保。記者林伯東／攝影
律師鄭鴻威助理林佳毅涉組織犯罪15萬元交保。記者林伯東／攝影
律師鄭鴻威助理林佳毅涉組織犯罪15萬元交保。記者林伯東／攝影
女律師黃昱嘉涉洩密詐團10萬交保。記者林伯東／攝影
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車手 詐騙集團 律師

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