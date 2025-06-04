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民進黨前立委陳歐珀收賄修商港法 今晨遭北檢聲押禁見

民進黨前立委陳歐珀收賄修商港法 今晨遭北檢聲押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

民進黨前立委陳歐珀涉貪遭檢方聲押禁見。記者林伯東／攝影
民進黨前立委陳歐珀涉貪遭檢方聲押禁見。記者林伯東／攝影
民進黨籍前立委陳歐珀被控在立委期間，涉收受基隆聯興國際物流賄賂，推動「商港法」護航業者，廉政署昨搜索14處地點，約談陳歐珀與業者共9名被告到案，台北地檢署漏夜複訊後，認陳歐珀涉犯違背職務收賄重罪、且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院最快下午開庭。

至於聯興國際物流前董事長洪正英300萬元交保、陳歐珀妻子徐慧諭80萬元交保、陳歐珀友人許仁圖（民進黨中央黨部前秘書長）30萬元交保、聯興國際會計葉珍琳10元萬交保。

過去曾強力替自己發聲未涉入詐騙的陳歐珀，今天凌晨移送北檢複訊時，被追問「拿了多少錢？」、有沒有要澄清被控貪汙？均未發表意見。

2023年陳歐珀被質疑捲入im.B詐騙案，並無償使用詐騙主謀曾耀峰提供的車輛及房產，當時他宣布退出立委選舉，北檢去年偵結im.B案，起訴曾耀峰等31人，但陳歐珀遭告發部分尚在偵辦中。

陳歐珀當時否認參與im.B詐騙，還向民進黨廉政委員會自請處分調查，全案經過黨內多方調查，廉政會確認陳歐珀未涉及不法，今年3月簽結，沒想到才洗刷汙名，又涉收賄遭檢方聲押。

檢廉接獲檢舉，指陳歐珀任職立委期間，從2018年起收受聯興國際物流不正利益，由聯興物流每個月替陳歐珀支付5萬元助理費，另每月匯款5萬元「顧問費」至陳歐珀可掌握的人頭帳戶，再透過陳歐珀推動「商港法」換取商業利益；檢廉清查陳歐珀名下資金，發現另涉財產來源不明罪。

聯興國際物流公司成立於1999年，是基隆港首家民營碼頭貨櫃首集散站業者，主要業務有基隆東岸貨櫃碼頭經營，貨櫃集散站營運、船務代理服務及貨櫃陸運運輸。

基隆聯興國際物流前董事長洪正英300萬交保。記者林伯東／攝影
基隆聯興國際物流前董事長洪正英300萬交保。記者林伯東／攝影
民進黨中央黨部前秘書長許仁圖30萬交保。記者林伯東／攝影
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前立委陳歐珀妻子徐慧諭80萬交保。記者林伯東／攝影
前立委陳歐珀妻子徐慧諭80萬交保。記者林伯東／攝影
聯興國際物流會計葉珍琳（左）10萬元交保。記者張宏業／攝影
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陳歐珀 詐騙 物流

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