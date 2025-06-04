火鍋界愛馬仕二本松爆違建行賄 北市建管處前股長15萬元交保

有火鍋界愛馬仕之稱的二本松刷刷屋，被檢舉台北市府建管處前往稽查時，明知餐廳新增違建物，地下室還作為營業使用，卻未依法裁罰，疑有收賄弊端；台北地檢署昨天搜索約談建管處時任股長郭威宣、火鍋店負責人林建宏到案，今凌晨依貪汙罪命郭男15萬元、林男10萬元交保。

據調查，二本松與新品牌二本松橋山壽喜燒，2間店的地下室原應做為防空用途，但林建宏為擴張營運，私自將地下室做為餐廳使用，建管處獲報派員前往稽查，但郭威宣卻未依規定裁罰，還疑收受林建宏數萬元賄賂，涉及違背職務收賄罪。