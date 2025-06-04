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火鍋界愛馬仕二本松爆違建行賄 北市建管處前股長15萬元交保
有火鍋界愛馬仕之稱的二本松刷刷屋，被檢舉台北市府建管處前往稽查時，明知餐廳新增違建物，地下室還作為營業使用，卻未依法裁罰，疑有收賄弊端；台北地檢署昨天搜索約談建管處時任股長郭威宣、火鍋店負責人林建宏到案，今凌晨依貪汙罪命郭男15萬元、林男10萬元交保。
據調查，二本松與新品牌二本松橋山壽喜燒，2間店的地下室原應做為防空用途，但林建宏為擴張營運，私自將地下室做為餐廳使用，建管處獲報派員前往稽查，但郭威宣卻未依規定裁罰，還疑收受林建宏數萬元賄賂，涉及違背職務收賄罪。
據了解，二本松涮涮屋自許為火鍋界愛馬仕，是大安區頂級火鍋餐廳，曾被不少名人及電視節目推薦，二本松選用當季時鮮搭配火鍋套餐，有專人桌邊服務，不用自己動手就能享受各種美食；橋山壽喜燒是二本松去年新開幕的店，主打頂級日本A5和牛，店內和風的用餐環境，設計簡約但考究，門牆上還有專門從日本金閣寺帶回的祈福御守，也是網美打卡名店。
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