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涉組「詐團軍師聯盟」當內鬼 律師鄭鴻威凌晨移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

律師鄭鴻威涉組詐團軍師洩密再度遭檢調約談。記者林伯東／攝影
律師鄭鴻威涉組詐團軍師洩密再度遭檢調約談。記者林伯東／攝影
律師鄭鴻威涉籌組「詐團軍師聯盟」，長期分派20名律師替車手辯護，洩漏偵查秘密給詐團首腦，調查局台北市調處士林站偵辦16人後，再查出有4名律師涉案，昨搜索約談6人到案，鄭鴻威凌晨被依組織犯罪移送台北地檢署，由檢察官吳怡蒨訊複訊。

被約談的律師胡書瑜、黃昱嘉、王琮鈞、張嘉仁4人各以10萬元交保、均限制出境出海；鄭鴻威助理林佳毅偵訊中。鄭鴻威與4名律師均否認洩密，辯稱是正常辯護，沒替詐團護航。

據調查，這波約談的4名律師都是八年級生，年紀最小的黃昱嘉才28歲，她與林佳毅是大學同學，也是鄭鴻威「政大幫」洩密成員之一。

鄭鴻威移送北檢時，身穿潮流帽T與九分褲，不同於首次移送北檢大方面對鏡頭，鄭鴻威經過羈押後，這次將帽子戴起來，面對媒體拍照刻意低頭，最後由調查官帶往偵查庭。

鄭鴻威2023年加入「銀河車隊-美國」詐欺集團，安排20名律師替上百件車手辯護，北檢去年起訴鄭鴻威在內共16名律師，還包括橋頭地院前法官石育恩。

檢察官過濾鄭鴻威手機，又查出鄭鴻威或林佳毅安排胡書瑜等4人當內鬼，替詐團首腦連柏瑋旗下車手辯護，這些律師利用陪偵、開聲押庭的機會，拍下偵查筆錄、聲押書等偵查資訊，透過通訊軟體傳送給詐團，每名被告可獲4至5萬元酬勞。

胡書瑜之前懷疑前饒舌歌手男友張伍，洩漏兩人性愛影像，導致其與丈夫失和，2度教唆男子孫培恩教訓張伍、潑灑不明液體，並在張伍女友機車裝GPS，遭北檢依教唆傷害、妨害秘密等罪起訴，部分罪名一審已判刑。

律師王琮鈞涉洩密交保10萬元。記者林伯東／攝影
律師王琮鈞涉洩密交保10萬元。記者林伯東／攝影
律師鄭鴻威助理林佳毅遭檢調約談。記者林伯東／攝影
律師鄭鴻威助理林佳毅遭檢調約談。記者林伯東／攝影
女律師胡書瑜涉洩密交保10萬元。記者林伯東／攝影
女律師胡書瑜涉洩密交保10萬元。記者林伯東／攝影
女律師黃昱嘉涉洩密交保10萬元。記者林伯東／攝影
女律師黃昱嘉涉洩密交保10萬元。記者林伯東／攝影
律師張嘉仁涉洩密交保10萬元。記者林伯東／攝影
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車手 聲押 律師

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