鄭鴻威詐團軍師風暴擴大 4律師涉洩密各10萬元交保

律師鄭鴻威籌組「詐團軍師」分派20名律師替車手辯護，洩漏偵查秘密給詐團首腦，檢方首波偵結起訴16名律師後，又有4名年輕律師涉案，調查局台北市處士林站昨搜索約談6人到案，台北地檢署檢察官吳怡蒨訊後依組織犯罪，命女律師胡書瑜、黃昱嘉、律師王琮鈞、張嘉仁各10萬元交保、均限制出境出海。

檢調約談對象包括鄭鴻威及助理林佳毅、2人目前尚在偵訊。胡書瑜、黃昱嘉、王琮鈞、張嘉仁4名律師都是八年級生，年紀最小的黃昱嘉（28歲）與林佳毅是大學同學，也是鄭鴻威「政大幫」洩密成員之一。

檢察官吳怡蒨過濾鄭鴻威手機，查出鄭鴻威另安排胡書瑜等4名內鬼，替詐團首腦連柏瑋旗下車手辯護，這些律師想賺快錢，利用陪偵、開聲押庭機會，拍下偵查筆錄、聲押書等偵查資訊，再透過通訊軟體傳送給詐團，每名被告可獲4至5萬元酬勞，涉洩密等罪。

胡書瑜之前懷疑前饒舌歌手男友張伍，洩漏兩人性愛影像，導致其與丈夫失和，2度教唆男子孫培恩教訓張伍、潑灑不明液體，並在張伍女友機車裝GPS，遭北檢依教唆傷害、妨害秘密等罪起訴，部分罪名一審已判刑。