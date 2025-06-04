陳歐珀又出事 政壇傳參選縣長派系鬥爭

前立委陳歐珀遭檢舉涉弊案，昨天被搜索約談，陳歐珀的幕僚晚間表示，修法屬於公共利益，並無圖利特定對象。本報資料照片 宜蘭民進黨前立委陳歐珀挺過im.B詐騙案風波，正勤跑基層布局參選縣長，昨卻遭檢廉搜索、約談。其實，陳歐珀遭調查消息幾天前就在政壇傳開，地方人士認為，這次「小案大辦」，恐與他堅持參選縣長的派系鬥爭有關。

陳歐珀2012年起在宜蘭縣代表民進黨參選連任3屆立法委員，前年5月因捲入im.B詐騙風波，宣布退選。隔年2月台北地檢署偵結起訴im.B詐騙案，陳未列起訴名單；今年3月民進黨廉政委員也簽結此案。此後他積極布局2026年縣長選舉，爭取黨內初選出線，呼聲頗高。

民進黨在宜蘭縣長選舉這一戰，為營造團結氣勢，新潮流等派系多數傾向支持徵召縣長候選人，但屬正國會派系的陳歐珀若堅持登記初選，黨內之爭無可避免。

據坊間民調，陳歐珀走過im.B風波，加上10幾年立委服務，地方基層支持度高，促使他朝參選縣長走下去，卻遇到北檢「當頭棒喝」。據親近陳的友人觀察，近期在公開場合遇到時，陳歐珀面色凝重，應早已得到消息。

北檢接獲檢舉，陳歐珀擔任立委期間，涉嫌利用職權在立院修「商港法」，相關人員涉嫌從2018年起每月匯5萬元到人頭帳戶供陳使用。昨依貪汙治罪條例不違背職務收賄、財產來源不明等搜索陳歐珀、聯興洪姓負責人住所等處，約談被告及證人到案釐清案情。

「不聽話就辦你。」國民黨縣議員林義剛說，推動修法是否與特定業者有關，很難直接扯上關聯，且這件事與im.B詐騙所造成的影響層面，真的不成比例，內行人都看得懂是「小案大辦」，劍指縣長選舉一戰，目的是逼陳退出縣長選舉戰場。