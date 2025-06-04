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前立委陳歐珀涉收賄 遭搜索約談

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟戴永華／連線報導

廉政署調查陳歐珀在立委期間涉收不正利益，推動「商港法」等法案，昨搜索約談陳歐珀與業者到案。陳歐珀妻子徐慧諭（右）約談後，昨晚移送北檢複訊。記者林伯東／攝影
廉政署調查陳歐珀在立委期間涉收不正利益，推動「商港法」等法案，昨搜索約談陳歐珀與業者到案。陳歐珀妻子徐慧諭（右）約談後，昨晚移送北檢複訊。記者林伯東／攝影
民進黨籍前立委陳歐珀被控在立委期間，涉收受基隆聯興國際物流賄賂，推動「商港法」護航業者，廉政署昨搜索14處地點，約談陳歐珀、妻子徐慧諭、助理、好友及業者洪英正共9名被告到案，詢後依違背職務行收賄罪移送台北地檢署複訊，不排除強制處分；陳好友許仁圖30萬交保。

陳歐珀2023年5月捲入im.B詐騙案，並無償使用詐騙主謀曾耀峰提供的車輛及房產，宣布退出立委選舉。北檢2024年偵結im.B詐騙案，起訴曾耀峰等31人，陳歐珀遭告發部分還在偵辦。

陳歐珀當時否認參與im.B詐騙，曾向民進黨廉政委員會自請處分調查，經黨內多方調查，廉政會確認陳歐珀未涉及不法，今年3月簽結此案，沒想到又涉收賄遭檢方偵辦。

檢廉接獲檢舉，指陳歐珀被控在任職立委期間，自2018年起收受聯興國際物流不正利益，由聯興物流每個月替陳歐珀支付5萬元助理費，另外每月匯款5萬元「顧問費」至陳歐珀可掌握的人頭帳戶，透過陳推動「商港法」等法案，換取商業利益；檢廉清查陳歐珀名下資金，發現另涉財產來源不明罪。

聯興國際物流公司成立於1999年，是基隆港首家民營碼頭貨櫃集散站業者，主要業務有基隆東岸貨櫃碼頭經營，貨櫃集散站營運、船務代理服務及貨櫃陸運運輸。

據了解，陳歐珀在宜蘭實力雄厚，曾任三星鄉長和議員，2012年代表民進黨參選立委勝出，成為民進黨籍首任宜蘭立委，之後連任3屆立委。洪英正看準陳歐珀在立院影響力，藉由其立委職權護航商港貨櫃運作，但陳歐珀接受偵訊時否認涉貪。

陳歐珀幕僚昨晚說，商港法修法是良善修法，係依台灣商港產業界長期建言，內容與對象均以產業全體、國家發展及公共利益為優先考量，並無圖利特定企業或個人，且修法過程公開透明；否則隨商港設施民營化、BOT案日益普及，法規難以因應產業現狀。

相關產業人士舉例，過去若外籍貨輪撞壞民營碼頭設施，業者只能走民事，曠日廢時且賠償不易，嚴重影響產業權益與港區營運；修法後無論公有或民有設施損壞，乃至營運損失，都可依法即時處理。

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