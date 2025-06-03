競標激烈！中和紡織股票法拍抵遺產稅 國庫進帳1687萬

法務部行政執行署彰化分署今天舉辦法拍會，最吸睛的物件是45張中和紡織公司股票，共有4組人馬競標，經過12次喊價，最後以每股37.5元拍出，為國庫進帳1687萬5千元。

中和紡織公司創辦之一葉姓創辦人有近億元的遺產稅案件移送到彰化分署執行，繼承人律師交出未上市的45張股票，每張1萬股，希望能以拍賣價金抵償欠稅。由於中和紡織公司近年在台北市精華區推出建案，已成資產概念股，因此釋出的股票很受矚目。

今天共有4組人馬繳納百萬元保證金登記領取號碼牌參與競標，每股以33元起標價後，經過12次的熱烈喊價，終於以每股37.5元落槌拍出，得標人並當場以即期支票與現金付清尾款，彰化分署一拍即順利拍定此檔未上市資產概念股45萬股，為國庫進帳1687萬5千元，所得價金將全部用以清償義務人所滯欠的遺產稅。

今天也順利拍出中部知名海鮮餐廳阿秋活蟹合夥人2筆位於高速公路彰化交流道附近的道路用地，是由移送機關財政部中區國稅局彰化分局以底價30萬5千元承受，承受所得價金抵償滯納營業稅後，阿秋活蟹仍有千萬元稅款尚未清償完畢，分署將持續執行。

這也是彰化分署在舊廳舍的最後一場法拍會，總拍定價金高達1718萬元，彰化分署即將搬遷至員林市，與彰化地檢署新大樓為鄰，後續未拍定的不動產預計7月1日將移師員林市員林大道二段102號新廳舍拍賣室繼續拍賣。