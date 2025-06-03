雙雙認罪詭辯無效！北市議員陳怡君、助理主任再遭羈押禁見

台北市議員陳怡君及其辦公室主任張惠霖涉嫌詐領助理費案，檢調意外查出2人另收「顧問費」、替建商關說建案問題，不法所得逾455萬元，士檢今依貪汙等罪嫌起訴陳等7人，將陳、張移審士院，法官庭訊3小時後仍認2人有勾串之虞，裁定2人羈押禁見。

據悉，士林地院排定今午4時30分展開庭訊，先後訊問張惠霖、陳怡君，歷經3小時訊問，合議庭晚間8時許裁定2人羈押禁見。

庭訊期間，透過朱姓友人金融帳戶將詐領的助理費層轉匯款部分，張稱是與朱合作投資股票買賣及危老都更項目，法官問「所以否認洗錢？」，張又回答「我認罪。」

針對建商每月匯入近4萬元的資金，張起初說是替建商介紹顧客的薪資，法官問「那只是兼職，為何認罪？」，張又稱「但後來只介紹1、2件案子」，法官又問「那建商為何還要固定支付你3萬9千元？」，張後續稱是在幫建商「選民服務」，又強調選民服務「沒給錢也會幫忙」，最後卻堅稱對檢方起訴罪嫌全數認罪，法官不禁問「究竟要抗辯還是要認罪？」

陳應訊則否認與建商之間的洗錢罪犯行，其餘全數認罪。陳當庭透露，其實一開始是因為她位於中山區的地方服務處，房租快繳不出來，無奈之下與張討論，決定以人頭詐領助理費方式過關。

針對檢調清查相關金流及通訊對話紀錄，意外查出陳、張2人與建商負責人胡偉良、高明義，涉嫌不違背職務收受、交付賄賂部分，陳、張2人說明，最初是選舉期間高借地讓張懸掛陳的選舉看板，雙方順利合作，便介紹各自老闆互相見面聚會，4人才相聚，但平時仍主要由張與高聯絡。

陳說，張領到高給的資金後，曾向她提及，替高的建案會勘，高會每月匯款3萬9000元，她認為張負責打理大小事，沒太過問，也未警覺會有對價關係。

案發期間曾傳訊向高致謝，其實是幾年前她監督基泰大直傾倒案，對於剛選上的市議員來說，能監督這麼大的案子很難得，但她有數據調不到，當時是高明義伸出援手，提供相關資料，原本不願說明是因為擔心兩方建商之間為難。

法官問陳「你是張的老闆，聽張說高每月匯給她3萬9000元，不會追問原因嗎？」、「你不會擔心，你的員工收別人錢，在外面做什麼事，會不會影響到你自己？你沒問清楚？」，陳回答「真的沒有多問，因為他們兩人交情就很好。」

至於與建商之間不違背職務收受賄賂部分，陳怡君說，雖然她自己對建案會勘不熟悉，所以都沒到場，但張以議員辦公室主任身分替建商扮會勘，與她脫不了關係，「後來知道有對價關係，而且我認為議員會勘本就不該收錢辦事，我錯了，我認罪，對不起。」