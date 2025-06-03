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前綠委陳歐珀涉收賄遭約談 妻子深夜移送北檢

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陳歐珀涉收賄遭約談 妻子深夜移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

前立委陳歐珀妻子徐慧諭遭約談。記者林伯東／攝影
前立委陳歐珀妻子徐慧諭遭約談。記者林伯東／攝影

民進黨籍前立委陳歐珀被控在立委期間，涉收受基隆聯興國際物流賄賂，推動「商港法」護航業者，廉政署今天搜索14處地點，約談陳歐珀、妻子徐慧諭、助理及業者洪英正共9名被告到案，全案朝違背職務行收賄罪偵辦，徐慧諭稍早移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

陳歐珀2023年被質疑捲入im.B詐騙案，並無償使用詐騙主謀曾耀峰提供的車輛及房產，當時他宣布退出立委選舉，北檢去年偵結im.B詐騙案，起訴曾耀峰等31人陳歐珀遭告發部分尚在偵辦。

陳歐珀當時否認參與im.B詐騙，曾向民進黨廉政委員會自請處分調查，全案經過黨內多方調查，廉政會確認陳歐珀未涉及不法，今年3月簽結此案，沒想到才洗刷汙名，又涉收賄遭檢方偵辦。

檢廉接獲檢舉，指陳歐珀被控任職立委期間，自2018年起收受聯興國際物流不正利益，由聯興物流每個月替陳歐珀支付5萬元助理費，另每月匯款5萬元「顧問費」至陳歐珀可掌握的人頭帳戶，透過陳歐珀推動「商港法」換取商業利益；檢廉清查陳歐珀名下資金，發現另涉財產來源不明罪。

聯興國際物流公司成立於1999年，是基隆港首家民營碼頭貨櫃首集散站業者，主要業務有基隆東岸貨櫃碼頭經營，貨櫃集散站營運、船務代理服務及貨櫃陸運運輸。

前立委陳歐珀涉收賄遭台北地檢署約談。圖／報系資料照
前立委陳歐珀涉收賄遭台北地檢署約談。圖／報系資料照

陳歐珀 詐騙 物流 收賄 妻子

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