曾教唆黑幫毆打歌手 女律師涉「鄭鴻威詐團軍師」遭搜索

律師鄭鴻威籌組「詐團軍師」分派20名律師替車手辯護，洩漏偵查秘密給詐團首腦，檢方首波偵結起訴16名律師後，又有4名年輕律師涉案，調查局台北市處士林站今分兵分9路搜索約談6人，包括曾教唆黑幫傷害饒舌歌手的女律師胡書瑜，詢後移送台北地檢署漏夜複訊。

檢調約談對象包括律師鄭鴻威、助理林佳毅、律師胡書瑜（女）、王琮鈞、張嘉仁、黃昱嘉（女），這四名律師都是八年級生，其中年紀最小的黃昱嘉與林佳毅是大學同學，也是鄭鴻威「政大幫」洩密成員之一。

胡書瑜之前懷疑前饒舌歌手男友張伍，洩漏兩人性愛影像，導致其與丈夫失和，2度教唆男子孫培恩教訓張伍、潑灑不明液體，並在張伍女友機車裝GPS，遭北檢依教唆傷害、妨害秘密等罪起訴，部分罪名一審已判刑。