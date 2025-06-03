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詐領助理費爆案外案！ 陳怡君、辦公室主任「扮建商門神」 再遭收押禁見

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市議員陳怡君今早移審士院，歷經3小時庭訊，合議庭今晚裁定陳怡君及其辦公室主任張惠霖羈押禁見。記者李隆揆／攝影
台北市議員陳怡君今早移審士院，歷經3小時庭訊，合議庭今晚裁定陳怡君及其辦公室主任張惠霖羈押禁見。記者李隆揆／攝影

北市議員陳怡君及其辦公室主任張惠霖涉嫌詐領助理費，士檢今分別依貪汙洗錢、偽造文書等罪嫌起訴陳等7人，今早將羈押至今的陳、張2人移審士林地院，士院下午庭訊3小時後，裁定2人均羈押禁見。

起訴指出，陳怡君2018年起擔任市議員，張惠霖2020年起擔任陳的公費助理及市議會研究室主任，期間涉嫌找來陳的弟媳洪于涵、表哥賀璽及張的胞姊張家蓉合作，藉3人個資、金融帳戶資料，配合假公費助理文書向台北市議會詐領助理費384萬8568元。

2人得手後，張惠霖透過友人金融帳戶層轉並提領現金，用以支付住處租金及買賣股票，洗錢規避查緝。

2人另於2023年8月至2025年2月間收受品嘉建設公司負責人胡偉良、高明義每月支付的「顧問費」共70萬5894元，協助該公司建案關說、辦理現場會勘等，向台北市政府審核及施工單位施壓，以加速審核進度等，4人涉嫌收、交賄賂罪及洗錢罪，檢方依法起訴。

士林地檢署今早將羈押至今的陳、張2人移審士林地方法院，2人雙手上銬、身穿深色衣褲狼狽走下囚車，面對媒體詢問「有沒有貪汙？」、「有沒有把握交保？」，陳怡君長髮蔽面格外無神，在法警引導下走入法院，張惠霖比被羈押前消瘦一圈，全程低頭不語，同樣快步進入法院。

士林地院電腦分案、法官閱卷後排定今午4時30分起開羈押庭，先後訊問張惠霖、陳怡君，歷經3小時訊問，裁定2人均羈押禁見。

陳怡君 貪汙 議員 洗錢 北市

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