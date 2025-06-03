刑期累計32年1月鍾文智逃亡 檢請從重定刑卻只裁18年...高院這樣說

連一鮑魚前負責人鍾文智潛逃遭台北地檢署通緝。圖／最高檢察署提供

連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智被控15年前炒作新加坡商「揚子江船業公司」等5檔TDR獲利4億多元，最高法院3月12日依證券交易法操縱證券交易、洗錢共7罪，分別判刑，累計刑期30年5月，但鍾隨即失聯。因鍾另有犯1案，累計刑期達32年1月，檢方聲請定應執行刑，台灣高等法院上月29日裁定鍾應執行18年徒刑，可抗告。

台灣高等檢察署聲請定應執行刑時主張，鍾文智透過違法配售所取得的大量TDR，以人頭帳戶操縱、炒作獲利，不法所得高達4億餘元，擾亂交易市場，損害一般投資人利益，且鍾犯後仍矢口否認犯行，也未繳回不法所得；鍾遭最高法院判刑確定後，高檢署發交北檢通知執行，鍾卻逃匿無蹤而被通緝，可見他不能坦然面對犯行，未見悔悟。

高檢署認為鍾文智逃避刑罰心態可議，難認犯後態度良好，建請高院以最嚴格之標準從重定刑，以示懲儆。

高院認為，鍾文智犯4個證券交易法操縱證券交易價格罪、2個加重操縱證券交易價格罪、2個修正前洗錢防制法為自己洗錢罪，考量鍾所犯各罪的類型、犯罪態樣、手段、動機、情節、次數、侵害法益性質，綜合數罪侵害法益的異同、加重效應及時間、空間的密接程度和鍾的人格特性，於各罪定應執行刑的外部界限（各宣告刑中最長刑期有期徒刑9年10月以上，合併刑期雖達有期徒刑32年1月，但不得超過30年），及不利益變更禁止原則的內部界限（即4年4月、4年10月、3年6月、7年10月、10月、1年、9年10月徒刑，二審原定應執行刑17年6月）內定應執行刑，裁定執行18年徒刑。

高院指出，因鍾文智提上訴，最高法院的判決僅以第二審沒有適用刑事妥速審判法第7條規定減刑為唯一理由，撤銷其中6項罪再量刑，都低於二審所量處之刑，因而定應執行刑。

雖然鍾文智因違反證券交易法被判處1年8月徒刑，已執行完畢，但與其他7條罪符合數罪併罰要件，因此仍應就各罪所處的有期徒刑合併定應執行刑，已執行之刑，只是執行時折抵的問題。