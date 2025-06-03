聽新聞
0:00 / 0:00
修改商港法疑涉圖利？陳歐珀幕僚發聲：以公共利益為考量
前立委陳歐珀遭檢舉在職期間，涉嫌收受廠商利益，護航推動「商港法」修法，今天遭檢廉搜索約談。對此，陳歐珀幕僚晚間引用熟悉商港作業流程的專業人士指出，109年的修法看起來是良善修法，係依照台灣商港產業界的長期建言，內容與對象均以產業全體、國家發展及公共利益為優先考量，並無圖利特定企業或個人。
立法院109年審議通過的「商港法」第72條修正案，主要推動者是前立委陳歐珀，因修法內容涉及民有商港設施損壞賠償機制，近日遭外界質疑，疑似涉入圖利特定對象的弊案，遭到檢廉搜索調查。
陳歐珀幕僚引用專業人士的說法強調，修法過程公開透明，根據立法院第10屆第2會期第7次會議議案關係文書，「商港法」第72條僅規範「未依規定繳納商港服務費或應償還損壞公有商港設施修復費」時，主管機關得勒令停止作業或禁止船舶進出港；但隨著商港設施民營化、BOT案日益普及，現行法規難以因應產業現狀。
陳歐珀等人提出修正案，將「民有商港設施損壞」及「營運損失」也納入強制處分範圍，並明定可由船舶所有人或運送人提供擔保請求放行，參考「海商法」相關規定，避免賠償責任推諉不清，此舉在於提升賠償保障、維護港區秩序與產業權益，解決現行法令不足之處。
相關產業人士舉例，過去若外籍貨輪撞壞民營碼頭設施，業者只能走民事訴訟，曠日廢時且賠償不易，嚴重影響產業權益與港區營運；修法後，無論公有或民有設施損壞，乃至營運損失，都可依法即時處理，確保賠償落實並維護正常運作。
陳歐珀幕僚強調，修法的過程都公開透明，係民意代表回應產業界與地方聲音的良善修法，讓台灣港口治理更完善、營運更具彈性與保障，看不出有圖利單一公司的疑慮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言