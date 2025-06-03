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修改商港法疑涉圖利？陳歐珀幕僚發聲：以公共利益為考量

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

前立委陳歐珀遭檢舉涉弊案，今天被台北地檢署搜索約談，陳歐珀的幕僚晚間表示，修法屬於公共利益，並無圖利特定對象。本報資料照
前立委陳歐珀遭檢舉涉弊案，今天被台北地檢署搜索約談，陳歐珀的幕僚晚間表示，修法屬於公共利益，並無圖利特定對象。本報資料照

前立委陳歐珀遭檢舉在職期間，涉嫌收受廠商利益，護航推動「商港法」修法，今天遭檢廉搜索約談。對此，陳歐珀幕僚晚間引用熟悉商港作業流程的專業人士指出，109年的修法看起來是良善修法，係依照台灣商港產業界的長期建言，內容與對象均以產業全體、國家發展及公共利益為優先考量，並無圖利特定企業或個人。

立法院109年審議通過的「商港法」第72條修正案，主要推動者是前立委陳歐珀，因修法內容涉及民有商港設施損壞賠償機制，近日遭外界質疑，疑似涉入圖利特定對象的弊案，遭到檢廉搜索調查。

陳歐珀幕僚引用專業人士的說法強調，修法過程公開透明，根據立法院第10屆第2會期第7次會議議案關係文書，「商港法」第72條僅規範「未依規定繳納商港服務費或應償還損壞公有商港設施修復費」時，主管機關得勒令停止作業或禁止船舶進出港；但隨著商港設施民營化、BOT案日益普及，現行法規難以因應產業現狀。

陳歐珀等人提出修正案，將「民有商港設施損壞」及「營運損失」也納入強制處分範圍，並明定可由船舶所有人或運送人提供擔保請求放行，參考「海商法」相關規定，避免賠償責任推諉不清，此舉在於提升賠償保障、維護港區秩序與產業權益，解決現行法令不足之處。

相關產業人士舉例，過去若外籍貨輪撞壞民營碼頭設施，業者只能走民事訴訟，曠日廢時且賠償不易，嚴重影響產業權益與港區營運；修法後，無論公有或民有設施損壞，乃至營運損失，都可依法即時處理，確保賠償落實並維護正常運作。

陳歐珀幕僚強調，修法的過程都公開透明，係民意代表回應產業界與地方聲音的良善修法，讓台灣港口治理更完善、營運更具彈性與保障，看不出有圖利單一公司的疑慮。

陳歐珀 立法院 修法

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