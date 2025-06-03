狠批京華城「營運不善怪政府」 邵琇珮承認「適法疑慮」：檢視才感不足

民眾黨主席柯文哲京華城案昨天再開庭，繼上月29日再次傳喚前台北市政府都發局總工程司邵琇珮（圖）作證。記者林伯東／攝影

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，上周傳喚時任都委會執秘的邵琇珮作證，今天邵女二度全天作證。邵琇珮說，京華城自己營運不善倒閉，卻怪罪政府，承認主辦專家諮詢會議之後，卻對專家提適法性疑慮略而不談。

檢察官廖彥鈞針對邵琇珮偵查筆錄稱承辦京華城案的氛圍等問題，請邵女說明。邵女稱，當時副市長彭振聲曾說許多個案百姓很可憐，希望依情、理、法原則「依法想辦法」去解決問題。

邵女說，京華城案2020年開始研議到2021年審議，許多過程她只片段參加，檢察官2024年偵辦後，她在後來回想，才發現此案未於市府的晨會中向柯文哲報告。

邵女稱，京華城案有3次「便當會」，第1次決議送研議、第2次決議積極協助處理、第3次決議依都委會決定辦理，偵查中會提及感到「害怕」，是擔心有會議以外不知道的狀況，才這樣對辦案人員敘述。

邵女承認沒有法律依據拿容積不妥，不過，她說，政務官可認定陳情案要以個案處理，要比執行的事務官負更多的責任；邵女承認，京華城的特殊性很難複製，有時個案先行通案跟著修訂，京華城是80年個案，但事後檢討，她認為公平性、社會觀瞻並不佳。

審判長江俊彥補充詰問邵琇珮說，市府都更處、都市設計科要求京華城作適法性說明，都委會也認京華城案非都更案，為何仍引用都更容獎條例？邵女說，確實個案只有京華城，後來她在2024年1月監察院提糾正案後，有與同仁制訂審議原則，未來如再有人依都市計畫法申請的話，就一律不受理。

江俊彥再問邵琇珮於專家諮詢會議中，有人提及京華城適用都更條例有適法疑慮，為何邵撰擬結論時對此略而不談？邵女說「這也是後來檢視覺得不足的地方」；邵女承認，專家有指導參考都更精神，但寫結論時她未一一去核對發言紀錄。

受命法官許芳瑜問邵琇珮獲得容獎有無回饋比例的限制？邵女稱，並沒有明文規定，以市府角度是越多越好，但沒有仔細計算過金額。

邵琇珮還說，京華城案的業者不斷埋怨捷運松山站通車慢、市民大道動線不好才要改建，其實，是他們自己營運不善而倒閉，卻要怪罪政府；這個案子自80年代公務員就不斷協助，但京華城卻還要指責公務員不公平。