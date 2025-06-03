幾天前就有傳聞！前綠委陳歐珀又遭搜索調查 傳與縣長選舉派系內鬥有關

宜蘭民進黨前立委陳歐珀走過im.B詐騙案風波，正勤跑基層布局參選縣長，但檢廉接獲檢舉，陳在立委在職期間涉嫌收受廠商利益，護航推動《商港法》修法，今遭搜索約談。其實，陳歐珀遭調查約談消息，幾天前就在政壇傳開來，這次「小案大辦」，地方人士認為與他堅持參選縣長的派系鬥爭有關。

陳歐珀2012年起代表民進黨參選連任三屆立法委員，2023年5月因捲入im.B詐騙風波，宣布退選；隔年2月北檢偵結起訴im.B詐騙案，陳歐珀未涉案，今年3月民進黨廉政委員簽結調查。陳歐珀洗刷汙名後，積極布局2026年縣長選舉，爭取黨內出線。

民進黨在宜蘭縣長選舉這一戰，為營造團結氣勢，新潮流派系多數傾向支持徵召縣長候選人，但屬正國會派系的陳歐珀若堅持登記初選，民進黨仍是無可避免一場黨內之爭；根據坊間幾份民調，陳歐珀走過im.B風波，加上10幾年立委服務，地方基層還是有支持度，促使他朝向參選縣長走下去。

台北地檢署日前接獲檢舉，陳歐珀在擔任立委期間，曾利用職權在立院推動「商港法」修法，背後聯興相關人員涉嫌從2018年起每月替陳支付5萬元助理，每月匯5萬元到人頭帳戶供陳使用。今依貪汙治罪條例不違背職務收賄、財產來源不明等搜索陳歐珀、聯興洪姓負責人住所等處，約談被告及證人到案釐清案情。

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國民黨縣議員林義剛認為，推動修法是否與特定業者有關，很難直接扯上關連，且這件事與im.B詐騙所造成的影響風波層面，兩者真的不成比例，內行人都看得懂「小案大辦」，劍指縣長選舉一戰，不聽話就辦你，民進黨派系政治內鬥，再次摧殘陳歐珀，迫使他無法參選縣長。