合併執行18年...鍾文智逃亡2月多 竟引「科技監控數飆增」效應

連一鮑魚前負責人鍾文智被控15年前炒作新加坡商「揚子江船業公司」等5檔TDR獲利4億多元，最高法院3月12日依證券交易法操縱證券交易、洗錢共7罪，各判8月到9年10月徒刑，累計刑期30年5月，但鍾旋即「失聯」，台北地檢署通緝中。檢方聲請定應執行刑，台灣高等法院上月29日裁定鍾應執行18年徒刑。圖／最高檢察署提供

連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智被控15年前炒作新加坡商「揚子江船業公司」等5檔TDR獲利4億多元，最高法院3月12日依證券交易法操縱證券交易、洗錢共7罪，各判8月到9年10月徒刑，累計刑期30年5月，但鍾「旋即失聯」，台北地檢署通緝中。檢方聲請定應執行刑，台灣高等法院上月29日裁定鍾應執行18年徒刑。

鍾文智潛逃，還傳出他從去年10月14日即未再接受科技設備監控，輿論譁然。高院考量的理由是鍾「生病」不方便配戴「電子手環」（原為電子腳環），裁定交保金由8千萬元增加至1億元，當時並未正式製作裁定書，卻片面通知鍾的律師辦理具保程序，因在網路上查不到該份裁定，經立委質疑，高院3月28日緊急補作「略式裁定」公開。

台灣高等檢察署統計，2021年4月1日至2025年3月12日最高法院判決鍾文智有罪定讞，使用科技設備監控的案件數僅200件，但鍾逃亡後，從今年3月13日至今日，共開案129件，開案量是過去4年總量64.5%，「鍾文智效應」不言可喻。

鍾文智因炒作揚子江、超級、明輝、特藝石油ＴＤＲ（台灣存託憑證），高院認定ＴＤＲ是受證券交易法規範的有價證券，2023年判鍾17年6月徒刑，沒收4億4千多萬元不法所得。案件上訴最高法院期間，因鍾曾有兩度冒用他人護照赴柬埔寨的紀錄，且重大經濟要犯朱國榮2023年9月棄5億保金潛逃，高院同年10月18日臨時傳鍾訊問，裁定施以電子腳環科技設備監控；詎料接手強制處分的合議庭未延長科控。

台北監獄前典獄長謝琨琦被質疑濫用特權，接受鍾文智請託，安排寶和會幹部以連串特見、增見到台北監獄探視幫眾，引起立委關注。高院審理鍾文智案時，也出現許多不尋常的現象，包括民間團體開起有價證券的正名與人權保障研討會等，邀請立法委員參與，開幕致辭更直說「接到投訴」，聲稱有刑法法理爭議、違反人權。此外，鍾也開始遊走慈善基金會間，營造「樂善好施」形象。

雖然鍾文智放棄1億元保證金逃亡，高院仍就各罪定應執行刑，裁定合併執行18年。