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「詐騙集團軍師」律師鄭鴻威洩密案 檢調再搜索約談4名年輕律師

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

律師鄭鴻威。圖／聯合報系資料照片
律師鄭鴻威。圖／聯合報系資料照片

律師鄭鴻威涉組「詐騙集團軍師」安排律師替詐欺集團車手辯護，獲利上千萬元。台北地檢署追查鄭鴻威另安排王姓、胡姓、張姓、黃姓律師4名替詐團辯護，洩漏偵查秘密給詐團主嫌連柏瑋，今指揮調查局台北市調處兵分9路搜索4名律師，傳喚律師、鄭鴻威和林姓助理等6人到案，今晚移送複訊。

檢方今搜索4名律師住居所及辦公處等9處所，約談4人到案，另也通知鄭鴻威和他的林姓助理到案，6人涉犯組織犯罪防制條例指揮組織、參與組織及刑法非公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌真偵辦中。

檢調掌握，今日遭搜索的律師王男、胡女、張男、黃女都是年輕律師，且在不同事務所，2023年至2024年間，均透過鄭鴻威派案，替詐團辯護，並涉嫌偵查內容告知鄭，鄭再轉知連柏瑋。

北檢日前起訴，鄭鴻威2023年間加入「銀河車隊—美國」詐團，將執行律師業務時獲取的偵查資訊，轉知連柏瑋等詐團人員，鄭親自或委由助理林佳毅安排黃耕鴻等15名律師接案，15人涉利用陪偵車手、聲押閱卷，以文字、口述洩漏偵查內容，並以虛擬貨幣作為報酬，不法獲利約1千2百萬餘元，依洩密、組織犯罪、洗錢等罪起訴鄭等16名律師及助理林佳毅、會計師李昊承，對鄭求刑9年。

北檢去年9月再依洗錢、洩密罪追加起訴鄭的大學同窗、前橋頭地院法官石育恩、鄭鴻威及其受僱律師楊濟宇3人。案件由台北地方法院審理中，去年10月間鄭以500萬元交保。

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