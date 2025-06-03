柯文哲嗆檢「公訴的別淌偵查渾水」 心疼邵琇珮受折磨：變憔悴了

台北地院昨審理京華城案，傳喚市府都委會前執秘邵琇珮（圖）作證。民眾黨前主席柯文哲當庭嗆檢察官押他根本沒證據。記者潘俊宏／攝影

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，上周傳喚時任都委會執秘的邵琇珮作證，今天邵女二度全天作證。柯在邵女作證後嗆檢察官最好不要再提對屬下拍桌的事，檢察官認為公務員受上級壓力，致圖利京華城陳情案。

柯文哲說，邵女的證詞他不反駁，同仁眼中邵優秀、有條理，如今變得憔悴，受到的折磨應該很大，讓他懷疑不知是邵有問題還是制度有問題；京華城案的主辦人是邵，邵已自認沒有違法、上一庭另一都委會執秘劉玲也認為沒違法「到底哪裡錯了？」

柯說，他已羈押9個月，到現在案子還在吵法源依據，當年，陳情案送研議時，又到底有什麼特別的動作去圖利，他當市長8年、率領8萬名市府專業團隊，不會去搞亂七八糟的事。

檢方指控柯文哲對時任都發局建築管理科科長林玄理拍桌，證明屬下害怕高層壓力，柯則以警告的口吻嗆檢察官「你們不要再講林玄理的事了！」，柯稱，林玄理辦理大彎北段、內湖五期等案子影響2000戶市民權益、違反土地分區使用規定，還說「就算在今天，我一樣會拍桌子！」

柯文哲說，京華城案送研議是議員應曉薇在總質詢、「便當會」 中一再提及，既然喜歡問就送研議；柯說，他是醫學專家、葉克膜權威，不是每件事都懂，在「便當會」時就按照局處的提報單照念，而且，當年有新冠疫情，誰有時間管個案？柯說，「便當會」後也未再提過任何一句話。

柯表示，建議公訴檢察官別淌偵查檢察官的渾水「你要幫他們扛嗎？」偵查中的逐字稿、證據檔案遲早會公布，這件案子為何會搞成這樣，他還是老話一句，即既程序都走完了，他全沒有再去碰這個案子。