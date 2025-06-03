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補教狼師當老闆繼續教 新北市府重罰50萬移送法辦

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北教育局長張明文強調，補習班聘任老師前，一定要查核全國通報系統才能聘任。記者劉懿萱／攝影
新北教育局長張明文強調，補習班聘任老師前，一定要查核全國通報系統才能聘任。記者劉懿萱／攝影

新竹一名女網紅控王姓補教師，15年前曾誘騙她至汽車旅館性侵得逞，現二審上訴中。該網紅發現，該師還在寰宇教育教書，該班設於台北市，其他網友則發現狼師也在新北任教，疑似該補習班謝姓負責人還發不自殺聲明，指實際經營者是狼師夫妻。對此，教育局將移送負責人與王員夫妻法辦。

新北議員林國春今質詢，民眾反應狼師已經被列管，卻還在板橋莒光、國光及蘆洲鷺江補習班任教，教育局是否有稽查？卻是否有更進一步作為，如勒令歇業。新北教育局長張明文強調，補習班聘任前，一定要查核全國通報系統才能聘任，已對補習班三令五申要求聘任前要查核系統，將重罰補習班、追究到底。

教育局指出，5月22日接獲民眾在社群平台通報檢舉，王員疑似在板橋區某補習班任教 當日便該補習班稽查， 謝姓負責人稱王員有至補習班授課，目前並無接獲家長反映，該師對學生有不當對待情事。教育局已要求該師立即離班，列管終身，並將該班列為稽查重點，將依補習及進修教育法加重處分。

教育局後續在5月29日及6月2日獲報該補習班，在板橋及蘆洲區另有2間加盟分校，皆於獲報當日到2間加盟分校稽查，目前查該師曾於蘆洲區分校授課，將依補習及進修教育法裁罰最重25萬，另外兩址納入稽查重點持續複查。6月2日再次複查，未見該師入班，將持續加強該班稽查頻率。

教育局說，該班聘僱該不適任師資，卻未依規定通報，已依補習及進修教育法裁罰各25萬，目前第一案5月22日到班稽查的已開罰，第二案剛稽查完，程序處理中。

另外，該班謝姓負責人6月2日發表不自傷聲明，表示實際經營權為王員夫婦，明顯與5月22日稽查時該班所提供資訊不同。教育局將依刑法214條使公務員登載不實罪，將負責人與王員夫妻移送法辦，最重可處三年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。

新北議員林國春今質詢，民眾反映狼師已經被列管，卻還在板橋莒光、國光及蘆洲鷺江補習班任教。記者劉懿萱／攝影
新北議員林國春今質詢，民眾反映狼師已經被列管，卻還在板橋莒光、國光及蘆洲鷺江補習班任教。記者劉懿萱／攝影

開罰 補習 狼師 教育局 性侵

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