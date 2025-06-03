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火鍋界愛馬仕疑違建...竟行賄公務員 檢廉搜索約談3人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北地檢署。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署。記者蕭雅娟／攝影

火鍋愛馬仕之稱的台北市二本松刷刷屋，傳出違建疑雲，台北市建管處時任股長郭姓男子被控稽查後，未依規定裁罰，更收受數萬元賄賂，台北地檢署今指揮廉政署搜索約談郭姓股長、王姓工友及二本松林姓負責人到案。

台北地檢署指揮廉政署偵辦北市建管處時任股長貪汙收賄案，兵分9路搜索郭姓股長、王姓工友、二本松林姓負責人住居所、二本松、二本松橋山壽喜燒2家公司等處所，通知郭、王、林等3名被告及2名證人到案，今晚移送地檢署複訊。

檢廉接獲檢舉，2023年間郭男任職北市府建管處，赴二本松餐廳稽查時，明知餐廳新增違建物，地下室還作為營業使用等，有違規事實卻未依法裁罰，更涉嫌收受林姓負責人賄賂數萬元，郭、王、林涉貪汙治罪條例違背職務行收賄罪偵辦中。

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