快訊

南韓總統大選投票結束！出口民調曝李在明領先 可望當選

年初才向綠色威權釘孤枝 民進黨創黨元老林正杰逝世享壽73歲

柯文哲嗆檢「公訴的別淌偵查渾水」 心疼邵琇珮受折磨：變憔悴了

酒測超標竟稱「吃燒酒雞」 台中女酒駕、乘客同受罰

中央社／ 台中3日電

毛姓女子日前開車載2名乘客，行經台中1處路口因未停讓遭警攔下，毛女酒測超標，她稱吃燒酒雞未飲酒，乘客則批「抓吃火鍋的很無聊」，毛女被依法送辦外，乘客也被依法開出罰單

台中市警局第一分局今天表示，公益派出所員警今年4月19日凌晨3時多，巡邏經過西區長春街與中美街口時，發現1輛自小客車未依規定於閃紅燈路口停讓，立即將車輛攔查。

警方發現，駕駛28歲毛姓女子散發酒氣，經呼氣酒測達每公升0.36毫克，當場依公共危險罪嫌逮捕。毛女供稱，她與車上2名乘客，於KTV食用燒酒雞火鍋，席間僅喝3、4碗湯未額外飲酒，卻不料酒測超標。

車上乘客表示，一行人「只是吃火鍋」，並批評警方「抓吃火鍋的很無聊」。警方說明，依據道路交通安全管理條例規定，酒駕同車乘客年滿18歲，若駕駛人的酒精濃度達每公升0.25毫克，同車乘客亦遭連坐處罰，可處新台幣6000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

全案警詢後，將毛女依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦，員警並當場對2名同車乘客開出罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 酒精 酒測 罰單 火鍋 台中市

延伸閱讀

新莊男喝高粱酒駕上路追撞前車 乘客出面頂替均遭訴

喝太茫...他酒後找朋友代駕 車沒停好警勸導竟自己移車被抓了

影／北市公車中山北路自撞路樹釀6傷 駕駛酒測出爐、現場影像曝光

影／高雄男半夜駕車精神不濟 猛撞分隔島翻覆畫面曝光

相關新聞

疑收受不當利益！陳歐珀立院提案涉「護航物流業者」 北檢約談9人、搜索14處

民進黨籍前立委陳歐珀被控立委期間涉收受聯興國際物流公司不正利益，以提出修正商港法等提案護航業者，台北地檢署今指揮廉政署依...

前股長涉貪放水火鍋店違規 北市建管處：配合司法調查

台北市「二本松涮涮屋」有火鍋界愛馬仕之稱，爆出擅自變更用途，違規營業使用，台北市建管處時任股長郭姓男子被控未依法裁罰還收...

合併執行18年...鍾文智逃亡2月多 竟引「科技監控數飆增」效應

連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智被控15年前炒作新加坡商「揚子江船業公司」等5檔TDR獲利4億多元，最高法院...

影／稱柯文哲「尊重專業無介入」 陳佩琪：為何還要羈押他?

前民眾黨主席柯文哲京華城案今天再開庭，傍晚開庭結束，其妻子陳佩琪步出法院時，面對媒體提問，陳佩琪說，「案情已經這麼清楚了...

「詐騙集團軍師」律師鄭鴻威洩密案 檢調再搜索約談4名年輕律師

律師鄭鴻威涉組「詐騙集團軍師」安排律師替詐欺集團車手辯護，獲利上千萬元。台北地檢署追查鄭鴻威另安排王姓、胡姓、張姓、黃姓...

柯文哲嗆檢「公訴的別淌偵查渾水」 心疼邵琇珮受折磨：變憔悴了

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，上周傳喚時任都委會執秘的邵琇珮作證，今天邵女二度全天作證。柯在邵女作證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。