疑收受不當利益！陳歐珀立院提案涉「護航物流業者」 北檢約談9人、搜索14處

民進黨立委陳歐珀遭。記者余承翰／攝影

民進黨籍前立委陳歐珀被控立委期間涉收受聯興國際物流公司不正利益，以提出修正商港法等提案護航業者，台北地檢署今指揮廉政署依貪汙治罪條例搜索陳歐珀等14處、約談陳等9人，今晚陸續移送複訊。

北檢今指揮法務部廉政署偵辦陳歐珀涉貪案，今依違背職務行收賄等罪嫌，搜索陳歐珀、聯興公司時任洪姓負責人等9人住居所及聯興公司等14處，並約談陳、洪及時任助理等9名被告到案，今晚將陸續移送複訊。

聯興國際物流公司成立於1999年，為基隆港首家民營碼頭貨櫃首集散站業者，主要業務有基隆東岸貨櫃碼頭經營，貨櫃集散站營運、船務代理服務以及貨櫃陸運運輸。

62歲陳歐珀2012年2月至2024年1月任職立法委員，檢調掌握陳在2016年至2020年間的5年內，涉利用職權在立法院提案護航業者，包含推動商港法修法及其他提案，從中獲取不正利益，不正利益尚待調查釐清。

陳歐珀2023年5月被質疑涉im.B詐騙案，疑無償使用詐騙主嫌曾耀峰提供的車輛及房產，自行宣布退選，2024年2月北檢偵結起訴im.B詐騙案，陳歐珀未涉及詐騙，直至今年3月民進黨廉政委員簽結調查案，替陳洗刷涉im.B案汙名。