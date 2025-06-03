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每坪僅23萬！中和挑高屋近國道、環狀線 遭法拍「千萬售出」

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

行政執行署新北分署今天舉辦123聯合拍賣會，順利拍定馬自達轎車及新北市中和、新莊、三重、三峽等地的房屋及土地。圖／新北分署提供
行政執行署新北分署今天舉辦123聯合拍賣會，順利拍定馬自達轎車及新北市中和、新莊、三重、三峽等地的房屋及土地。圖／新北分署提供

行政執行署新北分署今天舉辦123聯合拍賣會，順利拍定馬自達轎車及新北市中和、新莊、三重、三峽等地的房屋及土地，其中一間位於中和中正路的挑高住宅，總面積約51坪，最後以不到1170萬元拍出，換算下來每坪僅約23萬元，代標業者得標後羨煞旁人。

新北分署指出，稍早下午舉行的不動產拍賣會，共推出中和、新莊大樓住宅各1戶，以及中和、三重、三峽3區土地23筆；其中位於中和正中正路門牌的建物，是16層大樓的12樓，屋齡約27年，總面積約51坪，臨近國道3號中和交流道、捷運環狀線中原站及環球購物中心。

該建物第3次拍賣底價為1150萬元，由2名民眾聯名共同投標，最後以1169萬9999元拍定，平均每坪單價僅約23萬元，堪稱物美價廉。得標民眾表示自己是代標公司員工，受客戶委託到場投標，但不知目的是自住或投資理財。

今天上午的動產拍賣會，則有其中車齡20年的白色馬自達轎車，該車款因頗受年輕人喜愛，二手價不低，共吸引3位民眾競標，由5000元開始喊價，經18次加價最終以34000元拍定；同場另有太平洋電線電纜及板信、陽信與華泰商銀的實體股票也全部順利拍出。

行政執行署新北分署今天舉辦123聯合拍賣會，順利拍定馬自達轎車及新北市中和、新莊、三重、三峽等地的房屋及土地。圖／新北分署提供
行政執行署新北分署今天舉辦123聯合拍賣會，順利拍定馬自達轎車及新北市中和、新莊、三重、三峽等地的房屋及土地。圖／新北分署提供

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