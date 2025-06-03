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質疑薛凌是中共「破口」...刑事、民事全逆轉 綠里長無罪也免賠

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

民進黨前立委薛凌。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委薛凌。圖／聯合報系資料照片

北市建功里里長周志賢2023年1月12日在民進黨黨主席候選人座談會上，指陽信集團股東薛凌、兒子何志偉曾在大陸唱「我們都是一家人」，還說「為什麼習近平不敢殺在台灣的、在台灣開銀行、到中國大陸投資的紅頂商人？為什麼不敢殺她？因為我想她一心一意就是要搶台北市黨部這個灘頭堡，我想搶了灘頭堡的話就變成中共一個破口，這是很可惡的一件事情」，薛凌提告求償300萬元，士林地院判周賠15萬，但台灣高等法院今改判不用賠。

刑事部分，士林地院認為周犯誹謗罪，處拘役50日，得易科罰金，不過高院在今年4月15日改判他無罪確定。

薛凌主張周在賴清德參選民進黨主席的政見發表會中，不僅暗示她是「破口」，還說「韓國瑜也在選總統時講，薛凌、何志偉在大陸唱「我們都是一家人」，更可惡的是，為了他們的銀行在大陸可以生存，就說我們吃飽就好了」，認為名譽受侵害。

士林地院認為，周的言論使聽聞者對薛凌產生「為求於中國大陸的商業利益，主張『我們都是一家人』而與民進黨政治立場相左，甚至遭共產黨滲透，若薛凌當年順利當選台北市黨部主委，將導致共產黨取得在台政治破口」的負面觀感，貶損薛凌在社會上、尤其民進黨支持者的社會評價，使她名譽受損。

薛凌雖曾參選台北市黨部主委，後續退出選舉，並非周志賢所指「一心一意就是要搶」，士院認為與事實不符，且周除陽信銀行關係企業赴陸投資的新聞報導外，未提出其他關於薛凌與中共關係密切的事證，僅以企業投資稱「中共破口」，非合理評論。韓國瑜雖曾稱薛凌、何志偉到上海開陽信銀行「吃飽肚子最重要」，但未說2人在中國大陸唱「我們都是一家人」，難認已盡合理查證義務，判周賠償15萬元。

周志賢不服，上訴二審。

高院認為周志賢雖然發表這些言論，但他是從新聞報導的內容認信其為真，而發表自己的評論，不具違法性，且依發言當時的情境脈絡，是基於他身為民進黨黨員，與薛凌同黨，政見會的接受訊息者皆可認知言論內容屬政黨的政治性言論評價，並不是以貶損薛凌為唯一目的，且言論與公眾利益有關。

高院指薛凌曾為立法委員，對於政治異見應有較高程度的容忍，且對於她自身言行舉止，應受社會大眾共同監督，周志賢認為薛凌有這些不當利益關係的情事，且因此遭藍營質疑，發言與一般惡意虛構不實事項不同，且在該情境下的表達意見並非無的放矢、憑空杜撰，就算言語較尖酸苛刻，也未逾合理評論範疇，判他免賠。本案薛凌得上訴。

民進黨 北市 何志偉 中共

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