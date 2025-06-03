連朋友也騙！新竹建商涉詐仲介費 他投資驚覺有異提告

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

新竹知名建商徐姓董事長在2013年與陳姓科技富商共同投資一塊土地，雙方約定各出資5成，最後該土地以1.5億售出，然而徐男在出售過程中未委託仲介與支付費用，卻告知陳男以為要負擔300萬賣方仲介費，後陳男驚覺有異提告，徐男詐欺犯行未能得逞，遭新竹地方法院依詐欺得利未遂判刑9月，全案可上訴。

法官調查，雙方約定出資比例為各50%，並於購入後，將本案土地借名登記於陳的配偶名下，而陳男則另委託徐男全權處理土地投資後續事項。爾後，土地於2015年以1億5千萬元的價格售出，並移轉登記予買受人。

然而，徐男明知在土地出售過程中，並未委任彭男擔任賣方仲介，也未支付任何仲介費，卻指示員工製作的投資報酬試算及結算建議表中，不實地記載需從陳男應得盈餘中扣除「扣4%仲介費，300萬元」。此舉導致陳男誤以為自己必須分擔這筆300萬元的賣方仲介費，但因陳男察覺有異並提告，徐男詐欺犯行未能得逞，因此構成詐欺得利未遂罪。

而彭男明知未受徐男委任擔任賣方仲介，也未收取任何仲介費，竟為協助徐男脫免詐欺罪責，在偵查過程時，虛偽證稱他曾處理該土地買賣，徐男說會給4%服務費，並於2015年的年底收到300萬元現金，並簽署現金款項簽收單。

法官在比對多方證據，發現徐男和彭男對於300萬元「現金款項簽收單」的去向供述矛盾，更重要的是，從民事答辯狀可知，徐男對於究竟是由何人擔任本案土地賣方仲介，前後主張矛盾，甚至最後改口對於本案土地賣方仲介費一事隻字不提，證實了徐男的說詞是臨場杜撰。

法官審酌，徐男枉顧告訴人的信任，為圖一己之私，最終犯行雖屬未遂，但仍有不該，而彭男為掩飾徐男犯行，竟於偵查中虛偽供述，考量被告均否認犯行，浪費司法資源，陳男表示不願單獨和解仲介費爭議，判徐男詐欺得利未遂罪9月，彭男偽證罪7月。