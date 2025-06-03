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在學校體育館飲酒...外籍女大生酒駕還紅燈右轉 下場曝光

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

來台就讀於台南一所私立大學的黃姓越南籍女大生，今年初凌晨在學校體育館內飲酒到凌晨2時許，竟仍騎車上路，並因紅燈右轉被巡邏員警追上攔查。示意圖／本報資料照片
來台就讀於台南一所私立大學的黃姓越南籍女大生，今年初凌晨在學校體育館內飲酒到凌晨2時許，竟仍騎車上路，並因紅燈右轉被巡邏員警追上攔查。示意圖／本報資料照片

來台就讀於台南一所私立大學的黃姓越南籍女大生，今年初凌晨在學校體育館內飲酒到凌晨2時許，竟仍騎車上路，並因紅燈右轉被巡邏員警追上攔查，測得酒測值達每公升0.25毫克；台南地院審理時，黃女承認犯行，將她判刑2月，得易科罰金。

判決書指出，19歲黃姓越南籍女子來台灣就讀台南市一所私立大學，今年1月27日凌晨0時至2時許，她在大學體育館內飲酒後，竟仍於3時許騎乘機車上路，並在永康區紅燈右轉被警攔查，當場施以酒精濃度吐氣測試，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克。

檢方偵訊時，黃女承認犯行，台南地檢署提起公訴，聲請簡易判決處刑；法院指出，黃女明知酒精成分對人之意識、控制能力具有不良影響，超量飲酒後會導致對周遭事物辨識及反應之能力減弱，對一般往來之公眾、同車乘客及駕駛人自身皆造成高度危險性，竟仍於酒後騎車，所為應予非難。

法院審酌，黃女未有前科紀錄，素行良好，兼衡承認犯行犯後態度，及自陳為目前就讀大學智識程度、經濟狀況勉持家庭生活情形等，判處有期徒刑2月，若易科罰金，以1千元折算1日。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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