少年拿摺疊刀刺死抽開山刀的員工護父 爸爸頂罪改判9月刑

「家熙工程行」負責人陳宥嘉與李姓員工有金錢糾紛，雙方一言不合，陳拍桌，李掏出預藏的開山刀，陳拿起牆邊的鐵棍連續續戳、刺李，李遭圍毆。陳宥嘉未成年的兒子拿摺疊刀刺向李的心臟，李送醫不治，陳想隱匿兒子殺人，台灣高等法院今依傷害、頂替罪判他9月徒刑，得易科罰金。記者王宏舜／攝影

「家熙工程行」負責人陳宥嘉與李姓員工有金錢糾紛，透過沈姓、翁姓員工約李到員工宿舍協商，因協議無果，陳拍桌，李掏出預藏的開山刀，陳拿起牆邊的鐵棍連續戳、刺李，李遭圍毆。陳未成年的兒子拿摺疊刀刺向李的心臟，李送醫不治。陳宥嘉想隱匿兒子殺人，台灣高等法院今依傷害、頂替罪判他9月徒刑，得易科罰金。

陳的兒子涉嫌殺人部分，由少年法庭審理。

陳宥嘉2024年5月5日晚間透過沈姓、翁姓員工約李姓死者到淡水的宿舍談判，因李抽出開山刀反遭圍攻，除了陳宥嘉拿鐵棍戳、刺外，在場的張宇辰也拿煙灰缸敲擊李的左臉，陳的兒子則是拿摺疊刀刺李的心臟與背部。李因左眉、左顴骨不規則裂傷，左心室破裂、左側肺葉撕裂傷，不支倒地，在場的翁姓男子撥打119救人，馬偕醫院淡水分院也回天乏術。

因認事件起因在己，陳為了隱匿兒子和張宇辰涉案，在報警後，向淡水分局中正路派出所表示是他拿摺疊刀刺殺李，藉此頂替張宇辰與兒子。

陳表示，他和李談到錢，但對方沒有歸還之意，他氣憤之下拍了桌子、拿茶杯往對方擲，李便從他的黑色手提袋中抽出一把大刀。

士林地院審酌陳宥嘉有多起毒品前科，和李姓死者的糾紛起因於幾千元，竟貿然持鐵棍行凶，犯罪手段可議，他雖坦承犯行，但卻頂替兒子和張宇辰犯行，妨礙司法調查，也未能與死者家屬和解，但因死者也持有刀械、亦應負起部分責任，因此判陳9月得易科罰金之刑。

檢察官和陳都不服一審判決，提上訴。高院認為陳宥嘉犯傷害罪、頂替罪都無從依刑法第59條「情堪憫恕」條款減刑，而刑法第166條自白減刑的規定，是就同法第165條之罪所設，一審認定陳犯刑法第164條第2項的頂替罪，並非第166條減刑規定的適用範圍，士院就此減刑有誤，此部分撤銷改判。

高院就頂替罪部分改量處6月得易科罰金之刑，傷害罪部分則駁回，定應執行有期徒刑9月，得易科罰金，但不予緩刑。